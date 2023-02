Sons of the Forest: Schaufel finden - das ist der Fundort auf der Map

Wie es sich für ein Survival-Spiel gehört, gibt auch Sons of the Forest euch jede Menge Werkzeuge an die Hand, um euch das Überleben etwas leichter zu machen. Ganz klassisch gehört dazu auch eine Schaufel, mit der ihr überall in der Open World Gräber öffnen und looten könnt.

Allerdings macht es euch das Spiel gar nicht so leicht, überhaupt erstmal an die Schaufel zu kommen. Sie ist nämlich ein wenig versteckt und ihr braucht einige andere Werkzeuge, um zu ihr zu gelangen.

Schaufel bekommen in Sons of the Forest: Das braucht ihr

Das sind die Voraussetzungen: Um überhaupt erstmal an die Schaufel rankommen zu können, benötigt ihr einige andere Werkzeuge. Ohne sie bleibt euch der Weg nämlich versperrt:

Seilpistole : Ihr findet sie in einer Höhle im Westen der Map nahe des 3D-Druckers.

: Ihr findet sie in einer Höhle im Westen der Map nahe des 3D-Druckers. Rebreather: Er befindet sich im Norden der Karte, in einer Höhle direkt südlich eurer Absturzstelle.

Außerdem solltet ihr auch gut bewaffnet sein. Die Höhle mit der Schaufel ist nämlich nicht ganz ungefährlich, denn ihr trefft hier auf einige Mutanten. Hier findet ihr die entsprechende Höhle auf der Map:

Ihr wisst, dass ihr an der richtigen Stelle seid, wenn ihr vor dem Höhleneingang drei aufgespießte Leichen seht. Jetzt müsst ihr nur noch dem Weg durch die Höhle folgen. Hier braucht ihr auch die Seilpistole und den Rebreather, um weiter zu kommen. Anschließend müsst ihr einige Feinde besiegen und findet die Schaufel dann neben einem toten Bergarbeiter liegen.

Hier könnt ihr euch den kompletten Weg bei Bedarf auch als Video ansehen:

Sons of the Forest crasht Steam

Das Survival-Spiel ist seit dem 23. Februar im Early Access auf Steam verfügbar. Zum Release war der Titel dabei bereits so beliebt, dass er zeitweise die Steam-Server komplett lahm legte und auch auf Twitch jede Menge Zuschauer*innen anzog.

Wie sieht es mit einem Konsolen-Release aus? Ein Termin für den vollwertigen Release von Sons of the Forest steht zwar noch nicht, die Early Access-Phase soll aber planmäßig etwa sechs bis acht Monate dauern. Auch eine Veröffentlichung auf Konsole ist bislang noch nicht bestätigt. Allerdings bekam auch der Vorgänger The Forest zu einem späteren Zeitpunkt noch einen Release auf PS4 spendiert, die Chancen stehen also gut.

Wie gefällt euch das Spiel bisher?