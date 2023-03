Sons of the Forest: Kelvin und Virginia wiederbeleben - mit diesem Trick geht's

Virginia und Kelvin stehen euch in Sons of the Forest zur Seite – wenn ihr sie nicht killt.

Sons of the Forest gibt euch zwei KI-Begleiter*innen an die Seite. Beide können sehr hilfreich sein, aber auch nerven. Wer einfach mal ausprobieren will, ob die beiden auch sterben können: Ja, können sie. Und normalerweise kehren sie dann auch nicht von den Toten zurück. Es sei denn, ihr manipuliert eure Savegames am PC, aber das ist nicht ganz einfach.

So könnt ihr Kelvin und Virginia zurückholen, wenn sie tot sind

Beide können dauerhaft sterben: Sowohl Virginia als auch Kelvin können von euch getötet werden. Das solltet ihr euch allerdings gut überlegen. Danach sind sie nämlich eigentlich für den Rest der Spielzeit eben tot. Sie kehren nicht zurück und können euch nicht mehr helfen.

So holt ihr sie doch zurück: Sons of the Forest gibt es aktuell nur für den PC. Das heißt, dass ihr Zugriff auf eure Spielstand-Dateien aka Savegames habt – und die auch nach Herzenslust manipulieren könnt. Dafür benötigt ihr eigentlich nur etwas Fingerspitzengefühl und einen Text-Editor wie das Notepad.

Speichert euren Spielstand am besten nochmals separat ab, falls euch ein Fehler unterläuft. So geht ihr dann vor (via: Guided):

Schritt 1 läuft so ab:

Sucht den Savegames-Ordner. Normalerweilse findet ihr ihn hier: C:\Benutzer\User\AppData\LocalLow\Endnight\SonsOfTheForest\Saves

Normalerweilse findet ihr ihn hier: C:\Benutzer\User\AppData\LocalLow\Endnight\SonsOfTheForest\Saves Sucht die Datei "GameStateSaveData.json"

"GameStateSaveData.json" Öffnet die Datei mit dem Notepad oder einem anderen Editor.

mit dem Notepad oder einem anderen Editor. Sucht darin den Teil "IsRobbyDead\":true,\"IsVirginiaDead\":true,"

"IsRobbyDead\":true,\"IsVirginiaDead\":true," Ersetzt das "true" durch "false" , sodass es so aussieht: "IsRobbyDead\":false,\"IsVirginiaDead\":false,"

, sodass es so aussieht: "IsRobbyDead\":false,\"IsVirginiaDead\":false," Speichert die Datei ab und überschreibt das (vorher separat gesicherte) Original.

Schritt 2 für Kelvin:

Sucht die Datei "SaveData.json" und öffnet sie, erneut mit einem Editor wie Notepad.

Sucht darin nach dieser Stelle im Code:

"TypeId\":9,\"FamilyId\":0,\"Position\":{\"x\":-509.934479,\"y\":31.2737,\"z\":1414.84839},\"Rotation\":{\"x\":0.0,\"y\":0.08702121,\"z\":0.0,\"w\":0.996206462},\"SpawnerId\":0,\"ActorSeed\":-617235553,\"VariationId\":-1,\"State\":6,\"GraphMask\":1,\"EquippedItems\":null,\"OutfitId\":3,\"NextGiftTime\":0.0,\"LastVisitTime\":-100.0,\"Stats\":{\"Health\":0.0,\"Anger\":0.0,\"Fear\":0.0,\"Fullness\":0.0,\"Hydration\":0.0,\"Energy\":100.0,\"Affection\":0.0},\"StateFlags\":0}

Dann ändert ihr die folgenden Werte:

" State\":6 ": Macht aus der 6 eine 2 (6 = Kelvin tot, 2 = Kelvin lebt)

": Macht aus der 6 eine 2 (6 = Kelvin tot, 2 = Kelvin lebt) " Health\":0.0 ": Macht aus der 0.0 eine 100.0 oder einen anderen Wert über 35.0 (unter 35 ist Kelvin kampfunfähig, ihr müsst ihn dann noch wiederbeleben).

": Macht aus der 0.0 eine 100.0 oder einen anderen Wert über 35.0 (unter 35 ist Kelvin kampfunfähig, ihr müsst ihn dann noch wiederbeleben). Ihr könnt auch noch mit Kelvins Wut, Energie, Zuneigung, Angst und Hunger sowie Durst herumexperimentieren. Die Position solltet ihr aber lieber in Ruhe lassen.

Danach speichert ihr das Ganze natürlich wieder ab. Hat alles geklappt, sollte Kelvin in eurem Sons of the Forest-Spielstand jetzt wieder leben. Dazu müsst ihr natürlich den entsprechenden Spielstand laden. Funktioniert es nicht, ersetzt die Dateien mit eurer Sicherheitskopie.

Hier könnt ihr euch noch einmal den Trailer zu Sons of the Forest ansehen:

1:56 Im dritten Trailer zu Sons of the Forest sehen wir neue grausige Mutationen

Schritt 2 für Virginia:

Befolgt einfach die obige Anleitung für Schritt 2. Nur, dass ihr eben nicht nach Robby aka Kelvin sucht, sondern nach den entsprechenden Passagen von Virginia. Sie zeichnet sich durch die TypeID 10 statt 9 aus. Das sind die Zeilen:

TypeId\":10,\"FamilyId\":0,\"Position\":{\"x\":-418.215271,\"y\":17.58666,\"z\":1310.003},\"Rotation\":{\"x\":0.0,\"y\":-0.925836146,\"z\":0.0,\"w\":-0.3779251},\"SpawnerId\":-1797797444,\"ActorSeed\":698714959,\"VariationId\":3,\"State\":6,\"GraphMask\":1,\"EquippedItems\":[355,358,529],\"OutfitId\":3,\"NextGiftTime\":373.89624,\"LastVisitTime\":367.7709,\"Stats\":{\"Health\":0.0,\"Anger\":0.0,\"Fear\":0.0,\"Fullness\":39.4997559,\"Hydration\":0.0,\"Energy\":94.52427,\"Affection\":39.6815338},\"StateFlags\":0}

Allerdings könnte es sein, dass die Code-Zeilen von Virginia komplett aus dem Savegame fliegen, wenn sie stirbt. Das berichten zumindest einige Menschen in den Kommentaren unter einigen Anleitungen. Dann müsst ihr die entsprechenden Zeilen am besten aus einem alten Savegame kopieren.

Wie geht ihr mit den KI-Begleiter*innen um? Musstet ihr Kelvin oder Virginia schon mal wiederbeleben?