'Wir wollten sie nicht betrügen': Sony lehnte vor 25 Jahren FIFA-Rechte ab, um EA nicht zu schaden

FIFA heißt jetzt EA Sports FC, aber schon vor 25 Jahren wurden die Rechte offenbar Sony angeboten.

Wenn Sony vor 25 Jahren anders entschieden hätte, hätten wir wohl nie die vielen FIFA-Titel bekommen, die es in all den Jahren gab. Womöglich wäre EA Sports FC dann schon seit langer Zeit der Name von EAs Fußballspielen gewesen. Wie wir jetzt wissen, wurde Sony nämlich hinter dem Rücken von Electronic Arts die Rechte angeboten.

Sony PlayStation hatte in den 1990ern die Gelegenheit, EA die FIFA-Rechte abzuluchsen

Darum geht's: Dieses Jahr markiert eine Zeitenwende. Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit muss das alljährliche Fußballspiel von Electronic Arts ohne die FIFA-Lizenz auskommen, die die Spiele sonst immer im Namen getragen haben. Dementsprechend heißt das neue EA-Spiel dieses Jahr EA Sports FC 24.

Große Chance vor 25 Jahren: Das Time Extension-Magazin hat im Rahmen eines Making of-Artikels zu FIFA International Soccer mit Tom Stone gesprochen, dem ehemaligen Vizepräsident des Europäischen Marketings von Electronic Arts. Der erklärt, Sony habe im Jahr 1997 ein ganz besonderes Angebot bekommen.

Damals war die ISL dafür verantwortlich, die Lizenzen der FIFA-Marke zu verwalten. Genau dieses Unternehmen soll hinter dem Rücken von Electronic Arts Sony gefragt haben, ob die Interesse an den weltweiten FIFA-Rechten hätten. Sony habe sich aber direkt an EA gewandt und davon berichtet, das Angebot ausgeschlagen zu haben.

Darum kam der Deal nicht zustande

Die beiden Parteien hätten miteinander ausgemacht, dass Sony den Deal nur unterzeichne, wenn es zu keiner Einigung zwischen ISL/FIFA und Electronic Arts kommen würde. Vor allem wohl deshalb, weil Electronic Arts Sony langfristig unterstützt hatte und das auch in Zukunft noch tun sollte.

Electronic Arts war alles andere als glücklich darüber, dass hinter ihrem Rücken versucht wurde, einen Deal mit Sony einzutüten. Nichtsdestotrotz kam es offensichtlich zu einer Einigung, die uns viele Jahre und genau so viele FIFA-Spiele von EA beschert hat – bis zu diesem Jahr.

Sony hätte die Lizenz gebrauchen können: Sonys PlayStation-Abteilung hatte mit Adidas Power Soccer auch ein eigenes Fußball-Spiel am Start. Daraus hätte mit der offiziellen Fußball-Lizenz der FIFA durchaus ein größerer Erfolg werden können, wenn Sony das Angebot damals angenommen hätte.

EA wollte FIFA wohl schon früher loswerden: Laut einem ehemaligen Produzenten früherer FIFA-Spiele habe EA sogar schon vor vielen Jahren mehrfach darüber nachgedacht, sich von der Lizenz zu verabschieden. Aber in die Marke sei schon so viel Zeit und Arbeit geflossen, dass das Risiko, einen so bekannten Namen zu verlieren, zu groß gewesen sei. Aber auch das hat sich mittlerweile offensichtlich geändert.

Hättet ihr lieber eine FIFA-Reihe von Sony selbst gesehen? Was haltet ihr von der Namensänderung?