Sony werkelt an einem PlayStation-Controller, der anders ist als alles, was wir bisher kennen

Sony denkt offenbar über einen Controller nach, der einem Geflecht gleicht.

Auch wenn sich PlayStation-Gamepads seit jeher ähneln, gab es in jeder Konsolengeneration eine Besonderheit zu entdecken. Etwa druckempfindliche Tasten beim DualShock 2, die Gyro-Mechanik der Move-Stäbe für die PS3 oder das haptische Feedback des DualSense.



In Zukunft könnte Sony aber noch einen Schritt weitergehen und einen Controller bauen, der komplett vom Design bisheriger Eingabemethoden abweicht. Laut einem Patent könnte er wie ein Stück Stoff aufgebaut sein.

Patent zeigt Controller-Geflecht

Das News-Portal GameRant ist auf ein Sony-Patent gestoßen, das bereits im September 2022 vom Konsolenhersteller in den USA eingereicht, aber erst Ende März 2026 veröffentlicht wurde. Darin wird ein Controller beschrieben, mit dem immersiv in Spiele eingegriffen werden kann.

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Autoplay

Das soll über ein Netz aus magnetischen Sensoren klappen, die Positionsveränderungen genau erkennen können. Verbunden ist die Sensorik über Kugelgelenke und Teleskopstangen, die das gesamte Geflecht beisammen halten und gleichzeitig für Flexibilität sorgen.

Hier seht ihr eine schematische Darstellung des Mechanismus:

Die einzelnen Knotenpunkte sollen sich nach Belieben verschieben lassen.

Für was ließe sich der sonderbare Controller einsetzen? Die einzelnen Sensoren könnten im Zusammenspiel mit der PS VR-Brille genutzt werden und Interaktionen in die Spielwelt übertragen. Beispielsweise, um etwas zu falten, zu verbiegen oder zu zerknautschen.

Aber auch ein Accessibility-Feature könnte sich dahinter verbergen, das Spieler*innen hilft, für die ein Standard-Controller keine Option ist. Denn das Geflecht könnte Eingaben auf eine intuitivere Art erfassen, indem es auf eine ebene Fläche gelegt und dann auf verschiedene Weisen verformt wird.

Wie bei allen Patenten sei jedoch angemerkt, dass diese nicht zwangsläufig zu echten Produkten führen. Sie zeigen lediglich, dass Sony sich mit einer bestimmten Idee beschäftigte und diese anhand einer theoretisch umsetzbaren Beschreibung für die Zukunft abgesichert hat.

Wie gut der Gedanke letztendlich in der Praxis funktioniert, steht aber auch noch einmal auf einem ganz anderen Blatt.

Glaubt ihr, dass der Netz-Controller einen bestimmten Gameplay-Zweck erfüllen könnte?