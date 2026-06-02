Angst vor GTA 6? Mit Tomb Raider Remake wird das nächste Spiel auf 2027 verschoben

Während der State of Play gab es neues Gameplay vom Remake - und eine Verschiebung.

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Dennis Müller
02.06.2026 | 23:38 Uhr

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint nicht mehr 2026. Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint nicht mehr 2026.

Nach der Enthüllung während der The Game Awards 2025 wurde heute während der State of Play ein neuer Trailer zum Tomb Raider Remake gezeigt. Neben richtig schicken neuen Szenen zu Legacy of Atlantis gab es aber auch einen kleinen Dämpfer - das Action-Adventure erscheint nicht mehr in diesem Jahr für PS5, Xbox Series, PC und nun auch für die Switch 2.

Der neue Release für das Tomb Raider Remake

  • Los geht's jetzt am 12. Februar 2027

Zuvor war das erste Abenteuer von Lara Croft noch für 2026 angekündigt. Den neuen Trailer könnt ihr euch derweil hier anschauen:

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Die nächste Verschiebung in den Februar

Damit haben wir binnen einer Woche schon den zweiten Hochkaräter, der in den Februar 2027 verschoben wird. Zuvor hatten Microsoft und Forza Horizon-Entwickler Playground Games bereits Fable nach hinten verlegt.

Und wie es aussieht, nicht ganz zufällig. Sowohl die Neuauflage von Tomb Raider als auch das Xbox-Exclusive könnten mit die ersten Spiele sein, die dem Release von GTA 6 im November "zum Opfer fallen".

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Aber gut, immerhin hat Entwickler Flying Wild Hog (Trek to Yomi) so noch ein paar Monate mehr Zeit, um das legendäre Action-Adventure auf Vordermann zu bringen.

Alle Infos aus der State of Play

In einer diesmal extra langen State of Play war Tomb Raider natürlich nicht das einzige Schmankerl. Welche Infos und Spiele sonst noch enthüllt bzw. gezeigt wurden, könnt ihr in Eleens Live-Ticker und später in der ausführlichen Übersicht oben nachlesen.

Tomb Raider erst im kommenden Jahr. Voll ok für euch, oder doch eine kleine Enttäuschung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Genre: Action

Release: 12.02.2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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