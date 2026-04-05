Sony wirft schon wieder 3 Publisher aus dem PS Store und löscht hunderte Spiele auf einen Schlag

Der PlayStation Store wird mal wieder etwas leerer.

Sony macht anscheinend wirklich keine halben Sachen, wenn es um das Aufräumen des PlayStation Stores geht. Nachdem der Hardware-Hersteller nämlich bereits in den vergangenen Monaten mehrere Publisher und über tausend Spiele delisted hatte, sind jetzt die nächsten Rausschmisse dran. Für viele User ein Segen.

Sony schmeißt selbst Publisher aus dem Store, die noch gar nichts veröffentlicht haben

Wie die Webseite Delistedgames.com berichtet (zuerst entdeckt von Usern im PSNProfiles-Forum), hat Sony frisch die Publisher Welding Byte, GoGame Console Publisher und VRCForge mitsamt ihren Spielen aus dem PlayStation Store verbannt.

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Was erst einmal drastisch klingt, hat einen guten Grund: Hinter den Titeln dieser Publisher verbirgt sich nämlich sogenannte Shovelware, also Titel die möglichst billig und schnell produziert werden und die digitalen Stores vollmüllen. Oftmals werden für die Produktion solcher Titel KI genutzt, Assets geklaut oder Look und Namen bekannter Spiele absichtlich kopiert.

Entsprechend ist die anhaltende Aufräum-Aktion von Sony also eine positive Sache. Unter den delisteten Spielen befanden sich etwa Titel wie Jesus Simulator, I am Busy Digging a Hole (nicht zu verwechseln mit dem Spiel A Game About Digging a Hole) oder Card Shop Game Store: TCG Simulator.

Wie die User im Forum außerdem berichten, hatte VRCForge wohl tatsächlich noch gar kein Spiel gepublisht, aber wohl bereits einige geplante Titel in der Pipeline. Sieht ganz so aus, als würde Sony hier auch bereits vorsorglich eingreifen.

So schön es auch ist, etwas mehr Ordnung in einem der digitalen Stores zu sehen, die mehr und mehr von liebloser Massenware zugemüllt werden, dürfte Sony es hier doch mit einem nahezu endlosen Kampf zu tun haben.

Wo in einer Ecke des Stores hunderte Spiele delistet werden, ploppen in einer anderen direkt neue Titel wie 28 Floors: Outbreak auf.

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Aufmerksame User stolperten über das Listing für den "First-Person-Survival-Horror"-Titel und haben sich direkt über ein paar verdächtig bekannte Gesichter gewundert.

Namentlich scheint dort nämlich Uncharteds Nathan Drake gegen Zombies zu kämpfen, die verdächtig an die Clicker aus The Last of Us erinnern. Hmmm.

Wie geht ihr mit Shovelware in den Stores von PlayStation, Nintendo, Steam und Co. um?