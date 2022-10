God of War Ragnarök-Entwicklung erreicht den Goldstatus und somit einen wichtigen Meilenstein

In einem Monat mischen Kratos und Sohnemann Atreus in God of War Ragnarök zum zweiten und letzten Mal die nordische Götterwelt auf und es sieht so aus, als würde sich an diesem Termin auch nichts mehr ändern. Entwicklerteam Santa Monica Studio hat nämlich bekanntgegeben, dass der Goldstatus erreicht wurde. Dieser markiert einen der wichtigsten Meilensteine und bedeutet, dass eine erste Version des Spiels fertig ist. Ganz abgeschlossen ist die Entwicklung damit aber trotzdem nicht. Wir verraten euch, was das nun konkret heißt.

God of War Ragnarök erreicht Goldstatus

Darum geht es: Die God of of War-Entwickler*innen haben am 7. Oktober mit einem Tweet bekanntgegeben, dass Ragnarök den Goldstatus erreicht hat. Gleichzeitig bedankte sich das Team bei den Fans für den andauernden Support.

Was genau bedeutet "Goldstatus" und warum ist er so wichtig? Der Goldstatus markiert den Punkt in der Entwicklung, an dem die erste Version des Spiels fertig ist. Diese wird dann auf Disc gepresst und das Spiel ist somit bereit für die Massenproduktion. Neben dem Abschluss der Pre-Production ist das einer der wichtigen Meilensteine, die auf dem Weg zum fertigen Videospiel erreicht werden.

Heißt das, dass nichts mehr schiefgehen kann? Normalerweise ist der geplante Release-Termin des Spiels gesichert, wenn der Goldstatus erreicht ist, ja. In Einzelfällen kann es aber trotzdem noch mal zu Verzögerungen kommen, so wie das bei Cyberpunk 2077 der Fall war. Der Goldstatus bedeutet nämlich nur, dass die erste Version fertig ist, trotzdem arbeiten die Entwicklerteams weiter an Patches mit Bug Fixes und Quality of Life-Verbesserungen.

Bei Cyberpunk wurde dafür dann doch noch mehr Zeit benötigt. Dass das Release trotzdem chaotisch verlief, muss wohl nicht mehr erwähnt werden. Bei God of War Ragnarök gibt es aber bisher keinen Grund, von einer ähnlichen Situation auszugehen. Ihr könnt also euer Kreuzchen im Kalender beim geplanten Termin setzen.

Ragnarök wurde bereits verschoben: Wie ihr euch vielleicht erinnern werdet, war der Release-Termin ursprünglich für das Jahr 2021 angekündigt. Dass wir jetzt erst mit dem grimmigen Muskelmann Kratos losziehen können, hat verschiedene Gründe, wie die Pandemie und eine Verletzung von Christopher Judge, der Kratos verkörpert und ihm seine Stimme leiht. Am 9. November erscheint God of War Ragnarök für PS4, PS5 und den PC.

