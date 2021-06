PlayStation-Chef stichelt gegen Microsoft: Studio-Käufe sollten kein 'Wettrüsten' sein

Herman Hulst, Chef der PlayStation Studios, sieht kein Wettrüsten mit Microsoft. In einem Interview mit British GQ über Sonys Kauf von Housemarque, wollte er von einer direkten Konkurrenzsituation nichts wissen. Ohne Microsoft konkret zu nennen, setzt Hulst in seinen Aussagen einige Nadelstiche:

"Wir sind sehr wählerisch beim Aussuchen der Studios, die wir ins Boot holen. Unsere letzte Übernahme war Insomniac, und das hat sich ausgezahlt. Ich suche immer nach Leuten mit ähnlichen Werten und kreativen Ambitionen, die sehr gut zu unserem Team passen und in die wir investieren können. Es ist nicht so, dass wir herumlaufen und wahllos Studios aufkaufen."

Microsoft hat in den letzten Jahren sehr viel Geld für den kauf externer Studios ausgegeben - alleine 7,5 Milliarden Dollar für Bethesda. Zum Vergleich: Für die Übernahme von Insomniac musste Sony gerade einmal 229 Millionen Dollar hinlegen.

Sony verfolgt einen anderen Ansatz

Hulst legt großen Wert darauf, dass nicht zufällig Entwickler aufgekauft werden. Stattdessen handele es sich um "zielgerichtete Übernahmen, von Teams die wir gut kennen." Sony arbeitet also erst über einen langen Zeitraum mit einem Studio zusammen, lässt das Team einige PlayStation-exklusive Spiele entwickeln und denkt erst dann, wenn alles passt, darüber nach, das Studio aufzukaufen.

"Die Intensität der Zusammenarbeit zwischen unserem Team für externe Entwicklungen und Housemarque war so tiefgreifend - auf der technischen Seite, der Seite des Produkt-Managements und sogar der kreativen Seite. Für uns hat die Übernahme also einfach Sinn ergeben. Das ist offensichtlich nichts, das über Nacht entsteht."

Studios arbeiten zusammen: Dass Sony die PlayStation Studios als übergreifende Marke für all ihre First-Party-Studios ins Leben rief, scheint mehr zu sein als eine PR-Aktion. Laut Hulst arbeiten die Sony-Studios eng miteinander zusammen, um so gegenseitig von Erkenntnissen bei der Spielentwicklung zu profitieren. Zum Beispiel kann Housemarque jetzt an internen Foren teilnehmen, in denen "Initiativen, Ideen und Technologien" geteilt werden.

Weitere Artikel zum Thema:

Ist Bluepoint als nächstes dran?

Upsi! Da hat wohl jemand bei Sony das falsche Bild hochgeladen. In einem Tweet, der Housemarque "in der Familie" willkommen heißen sollte, prangte neben dem Playstation Studios-Logo der Schriftzug von Bluepoint Games.

Der Tweet wurde natürlich sofort wieder gelöscht, aber Twitter-Nutzer Nibel konnte den Vorgang festhalten. Da Sony bereits eine Bildmontage anfertigen ließ, können wir in den nächsten Tagen oder Wochen mit der offiziellen Bestätigung rechnen.

Bluepoint ist bekannt für ihre hochwertigen Remakes von Titeln anderer Studios. Zuletzt entwickelten sie Shadow of the Colossus für die PS4 und Demon's Souls für die PS5.

Haltet ihr Sonys oder Microsofts Strategie für die bessere?