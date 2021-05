Uncharted 4: Sony bringt wohl das nächste PlayStation-Exclusive auf den PC

Sony hat allem Anschein nach selbst geleakt, welches bisher PlayStation-exklusive Spiel als nächstes auch auf dem PC erscheint. Einer internen Präsentation zufolge handelt es sich dabei um Uncharted 4: A Thief's End. Zumindest taucht dieser Name in einer entsprechenden Rubrik direkt unter Days Gone auf, das bekanntlich gerade erst auf dem PC veröffentlicht worden ist.

Mit Uncharted 4 würde ein echter PS4-Knaller auf den PC kommen

Uncharted 4 für PC: Sony scheint Blut geleckt zu haben und der Erfolg gibt ihnen Recht, weiterhin PlayStation-Exclusives auch auf dem PC zu veröffentlichen. Nachdem Horizon Zero Dawn ein Erfolg war und gerade erst Days Gone auf den PC kam, soll wohl Uncharted 4 als nächstes folgen.

Woher kommt die Info? Offiziell angekündigt wurde der PC-Release von Uncharted 4 zwar noch nicht, aber trotzdem kommt die Info von Sony selbst. Allerdings stammt sie aus einer Präsentation, die eigentlich wohl nur für Investor:innen und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Sony hat es selbst geleakt: In der Präsentations-Folie geht es darum, wie erfolgreich es läuft, wenn Sony bisherige PlayStation-Exclusives auf andere Plattformen bringt. Explizit wird hier Horizon Zero Dawn für den PC mit einer über 250-prozentigen ROI-Rate genannt. ROI steht für "Return on Investment" und gibt grob vereinfacht gesagt wieder, wie viel Geld aus dem Investment gemacht werden konnte.

Daneben ist eine Spalte mit der Überschrift "Mehr PC-Veröffentlichungen geplant" zu sehen und darunter prangen zwei Logos. Das obere ist das Logo von Days Gone, das untere das von Uncharted 4. Eindeutiger geht es eigentlich kaum und da Days Gone gerade für den PC erschienen ist, wirkt es sehr wahrscheinlich, dass Uncharted 4 als nächstes folgen soll.

Damit können sich PC-Spieler:innen auf eines der besten PS4-Exclusives überhaupt freuen. Unseren großen GamePro-Test zu Uncharted 4 findet ihr hier. Dass Uncharted 4 auch für den PC veröffentlicht wird, passt marketingtechnisch wahrscheinlich auch ganz hervorragend dazu, dass irgendwann nächstes Jahr endlich der Uncharted-Film in die Kinos kommen soll.

