God of War im Vergleichsvideo: Auf der PS5 fast wie ein neues Spiel

Wie GamePro gestern berichtete, haben Sony und das Santa Monica Studio auf der Playstation 5 ein Update für God of War veröffentlicht. Dank dem Patch nutzt das Action-Adventure von 2018 nun endlich die Power der Next-Gen-Konsole. Und die Unterschiede zu den anderen Versionen sind eklatant.

Zur Erinnerung: Bisher hatten Spieler*innen auf der PS5 die selben Optionen wie auf der PS4 Pro. Ihr konntet entweder im "Grafik-Modus" in UHD (Checkerboard) und mit 30 fps zocken oder im "Leistungs-Modus" mit bis zu 60 fps, dafür aber nur in HD. Allerdings erreichte God of War auf der PS4 Pro selten die angepeilten 60 fps. Die PS5 ist nicht nur in der Lage, diese Framerate relativ konstant zu halten, sondern bietet euch jetzt zeitgleich auch die höhere Auflösung.

PS5 vs. PS4 Pro vs. PS4

Youtuber ElAnalistaDeBits hat ein Vergleichsvideo von God of War auf PS5, PS4 Pro und PS4 erstellt. Dieses geht richtig ins Detail und vergleicht Aspekte wie die Auflösung, die Framerate oder die Sichtweite. Die Ergebnisse sind durchaus erstaunlich:

Link zum YouTube-Inhalt

Die Details machen den Unterschied: Im ersten Moment müssen wir natürlich genauer hinsehen, um einen Unterschied zu bemerken, immerhin handelt es sich noch immer um das selbe Spiel. Die technische Qualität von Videospielen offenbart sich in der Regel ohnehin erst, wenn wir selbst Hand an den Controller legen. Das gilt vor allem für eine stabile Framerate. Aber was Sony Santa Monica auf der neuen Hardware aus dem fast drei Jahre alten God of War gekitzelt haben, sollte für andere Entwickler als Vorbild dienen.

God of War bekommt einen Nachfolger für PS5

Mit God of War 2: Ragnarok (Arbeitstitel) wird die Geschichte von Kratos und Atreus übrigens fortgesetzt, viel ist aber noch nicht über den neuen Titel von Sony Santa Monica bekannt. Oben könnt ihr euch bereits den allerersten Teaser-Trailer der Fortsetzung ansehen.

Habt ihr God of War schon mit dem installierten Patch gespielt?