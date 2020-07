PS5-Spiele in 4K und 60fps: Alle Titel in der Übersicht

Aktuell werden immer mehr Spiele für Sonys kommende Konsolengeneration angekündigt. Auch lassen die Entwickler immer mehr durchblicken, mit welchen technischen Details wir in puncto Auflösung und die Bildrate rechnen können. Hier in der Liste führen wir euch daher alle Spiele auf, für die 4K und eine Framerate von 60 fps bestätigt wurden.

Info: Eine entsprechende Liste für die Xbox Series X folgt zeitnah nach dem Showcase am kommenden Donnerstag.

Spider-Man: Miles Morales

PS5-Release: Zum Launch (auch PS4)

Zum Launch (auch PS4) Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games Genre: Action-Adventure

Mit Marvel's Spider-Man: Miles Morales haben wir gleich das jüngste Spiel, für das erst vor wenigen Tagen ein Performance-Modus samt 4K und 60 fps von Entwickler Insomniac via Twitter angekündigt wurde.

Darum geht's: Im neuen Spidey-Spiel führt Entwickler Insomniac einen neuen Helden ein, der sich bereits im ersten Teil angekündigt hat: Miles Morales. Das Action-Adventure ist ein vollwertiger Standalone-Titel für PS5 und PS4, fällt allerdings vom Umfang ähnlich eines Uncharted: The Lost Legacy etwas geringer aus.

Overcooked! All You Can Eat

PS5-Release: unbekannt

unbekannt Entwickler: Ghost Town

Ghost Town Genre: (Koop-)Geschicklichkeit

Eines der besten Koop-Spiele der aktuellen Konsolengeneration kommt in Overcooked! All You Can Eat in einem Remastered-Bundle auf die PS5 - und das in 4K, 60 fps und Crossplay mit anderen Plattformen.

Darum geht's: In den Geschicklichkeitsspielen gilt es unter Zeitdruck unterschiedliche Rezepte zu kochen. Zutaten müssen verarbeitet werden, das Geschirr gespült und nebenbei wird der ein oder andere Küchenbrand gelöscht.

Dirt 5

PS5-Release: Ende 2020 (PS4, 9. Oktober)

Ende 2020 (PS4, 9. Oktober) Entwickler: Codemasters

Codemasters Genre: Rennspiel

Codemasters Rennspiel Dirt 5 erscheint nicht nur mit einem 60fps-Modus, der eine Auflösung von 4K unterstützt, auch habt ihr auf der PS5 die Möglichkeit, mit einer Bildrate von 120fps zu spielen. Wie sich das auf die Auflösung auswirkt, ist derweil noch nicht bekannt.

Darum geht's: Im Kern dreht sich Dirt 5 um den Rallye-Zirkus, präsentiert sich dabei aber deutlich farbenfroher als sein Vorgänger. Euch erwartet ein Karrieremodus, ein Splitscreen-Modus für vier Spieler*Innen sowie verschiedene Online-Modi. Gesteuert werden zum Beispiel Rallye-Fahrzeuge, Trucks und GT-Karossen.

Deathloop

PS5-Release: Zum Launch

Zum Launch Entwickler: Arkane Studios

Arkane Studios Genre: Ego-Shooter

Laut Game Director Dinga Bakaba wird Deathloop auf der PS5 Shooter-Gameplay in 4K und 60 fps bieten. (via Bethesda)

Darum geht's: Im First Person-Actionspiel der Dishonored-Entwickler geht es um Jules und Colt, zwei Assassinen, die zu einem ewigen Zweikampf verdammt sind. Stirbt einer, geht das Duell wieder von vorne los. Neben herkömmlichen Waffen und magischen Fähigkeiten, soll es Arkane-typisch viele spielerischen Möglichkeiten geben.

Quantum Error

PS5-Release: Ende 2020 (auch PS4)

Ende 2020 (auch PS4) Entwickler: TeamKill Media

TeamKill Media Genre: Horror-Shooter

Für den Weltraum-Shooter Quantum Error streben die Entwickler ebenfalls eine Auflösung von 4K samt einer Bildrate von 60 fps an, das geht aus einem Tweet hervor.

Darum geht's: Viel ist über Quantum Error noch nicht bekannt. Wie wir im Trailer sehen, verschlägt es uns in eine düstere Raumstation, die von Zombie-ähnlichen Wesen überrannt wurde. Die Kampagne des Spiels soll uns zudem 15-20 Stunden unterhalten.

Destiny 2

PS5-Release: Ende 2020

Ende 2020 Entwickler: Bungie

Bungie Genre: Loot-Shooter

Destiny 2 erscheint auf der PS5 nicht nur in 4K und 60 fps, auch hat Entwickler Bungie bestätigt, dass Besitzer der PS4-Version ein kostenloses Upgrade erhalten.

Darum geht's: Der Loot-Shooter der Halo-Macher schickt euch in ein Science Fiction-Szenario, das direkt an den Vorgänger anknüpft. Als wahlweise Jäger, Warlock oder Titan ziehen wir als Hüter in den Kampf gegen Ghaul und die Rote Garde.

Marvel's Avengers

PS5-Release: Ende 2020 (PS4, 4. September)

Ende 2020 (PS4, 4. September) Entwickler : Crystal Dynamics

: Crystal Dynamics Genre: Action-Adventure

Im Gegensatz zur PS4-Version erscheint Marvel's Avengers auf der PlayStation 5 mit einer dynamischen 4K-Auflösung und 60 fps. Das gab Entwickler Crystal Dynamics auf dem offiziellen PS-Blog bekannt. Besitzer der PS4-Version erhalten zudem ein kostenloses Upgrade.

Darum geht's: Im Spiel der Tomb Raider-Macher schlüpft ihr in die Rolle von Iron Man, Hulk, Captain America und Co. Das als Service-Game ausgelegte Action-Adventure könnt ihr entweder allein oder im Koop-Modus für bis zu fünf Spieler*Innen zocken.

Observer: System Redux

PS5-Release: Ende 2020

Ende 2020 Entwickler: Bloober Team

Bloober Team Genre: Adventure

Mit Observer: System Redux bekommt das Horror-Adventure eine grafisch stark überarbeitete Next Gen-Version spendiert, die unter anderem 4K und 60fps bietet. Aber auch in Sachen Animationen und Lichteffekte wurde das Original optisch aufgewertet.

Darum geht's: Bloober Team, die ihr unter anderem von Layers of Fear und Blair Witch kennt, schicken euch in Observer in ein osteuropäisches Cyberpunk-Universum im Jahr 2084. Als Detektiv könnt ihr in den Verstand und die Erinnerungen von Menschen eindringen und so deren Urängste gegen sie verwenden.

Alle (Launch-)Spiele für die PS5

Ihr wollt wissen, welche Spiele bereits für die PS5 angekündigt wurden, dann werft gerne einen Blick auf unsere vollständige Liste. Mit welchen Spielen ihr zum geplanten Launch der PS5 Ende 2020 rechnen könnt, haben wir euch ebenfalls aufgelistet.

134 7 Mehr zum Thema PS5-Spiele: Alle bislang bestätigten PlayStation 5-Games

Sind euch noch weitere Spiele für die PS5 bekannt, die laut Entwickler 4K bei 60 fps bieten, schreibt sie gerne in die Kommentare. Falls nicht, verratet uns gerne, auf welches der genannten Spiele ihr euch am meisten freut.