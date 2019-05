Spec Ops-Modus in Modern Warfare? Erste Koop-Infos deuten darauf hin

Anders als Call of Duty: Black Ops 4 aus dem letzten Jahr wird Call of Duty: Modern Warfare wieder eine klassische Einzelspieler-Kampagne bieten.

Dass es darüber hinaus auch Koop- und Multiplayer-Modi geben wird, steht ebenfalls bereits fest. Allerdings wird die Enthüllung davon erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Trotzdem wurden jetzt erste Infos zum Koop-Modus des Spiels gesichtet.

Woher kommen die Infos? Sie stehen auf den Vorbesteller-Seiten der digitalen Versionen von Call of Duty: Modern Warfare.

Was sind das für Infos? Der Text auf den Seiten lässt sich wie folgt übersetzen:

"Schließt euch zusammen und spielt zusammen in einer Sammlung von Elite-Operationen für jeden Skill-Level."

Es scheint also mehrere kleine Missionen für Koop-Spieler zu geben und das ist sicherlich eine Info, die insbesondere Modern Warfare-Kenner jubeln lassen wird.

Warum? Weil das sehr stark für eine Rückkehr des beliebten Spec Ops-Modus spricht, der bereits in Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 enthalten war.

Was ist Spec Ops?

Special Ops (so die lange Fassung) waren sowohl in MW2 als auch MW3 eine Sammlung von kleineren Einsätzen, die entweder alleine oder im Koop gespielt werden konnten. Die Spieler mussten darin in den meisten Fällen bestimmte Ziele innerhalb eines festgelegten Zeitraums erfüllen.

Es ging etwa darum, eine bestimmte Zeitlang zu überleben, einen Parcours schnellstmöglich zu durchlaufen oder bestimmte Fahrzeuge mit festgelegtem Equipment zu zerstören. Dass auch Schauplätze variierten sorgte für Abwechslung und dank unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade waren die Spec Ops-Missionen auch angenehm bis mächtig herausfordernd.

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare ist am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC. Weitere Infos findet ihr in unserem Übersichtsartikel.