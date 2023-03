Zelda kann es kaum glauben, dass ihr euch so gut auf den Release des neuen Zelda: Tears of the Kingdom vorbereitet!

Das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommt schon bald raus! Am 12. Mai 2023 ist es endlich soweit und der neue Teil der Zelda Reihe wird für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Echte Nintendo Switch Fans haben schon Dutzende Spiele auf ihrer Lieblingskonsole gezockt - da wird der Platz eng werden. Kein Problem! Bei Amazon könnt ihr euch aktuell satte 512 GB an Verstärkung für euren Speicherplatz holen.

Die micro Speicherkarte des Herstellers SanDisk gibt es derzeit mit 20% Rabatt im Angebot. Damit kostet euch die Erweiterung für die virtuelle Welt eurer Nintendo Switch Konsole nur 62,99€ statt der ursprünglichen 79,00€.

512 GB Speicherplatz für Zelda: Tears of the Kingdom

Klein, aber oho! Hier sieht ihr wir klein die microSD von SanDisk ist. In ihr steckt aber einiges an Leistung!

Mit der microSD von SanDisk könnt ihr wirklich gar nichts falsch machen. Mit 512 GB bietet sie euch viel Speicherplatz für eure Nintendo-Lieblingsspiele. Also nicht nur für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sondern auch für jegliche Spiele der Mario Reihe.

Super schick und im Animal Crossing Design: Das Blatt auf der micro Speicherkarte aber auch die Farbe erinnern sehr an das Farbdesign von Tom Nook aus Animal Crossing: New Horizons.

Doch der SanDisk Speicherplatz für eure Nintendo Switch kann noch viel mehr als nur schön aussehen. Das Praktische an so einer Speicherkarte ist natürlich, dass ihr eure Nintendo Switch Spiele nicht ständig mitschleppen müsst, wenn ihr auf Reisen seid oder euch eine LAN-Party am Wochenende erwartet. Eure Spiele werden ganz einfach auf eurer microSDXC gespeichert, so dass ihr immer bereit für das nächste Abenteuer seid.

Das alle Spiele auf einer microSD gespeichert werden, bedeutet aber nicht, dass eure Nintendo Switch dafür mit der Leistung runterfahren muss. Die Übertragungsraten der micro SanDisk sind mit bis zu 100 MB/s gleichbleibend hoch. Das neue Zelda: Tears of the Kingdom kann damit zum Beispiel gleich schnell geladen werden.

