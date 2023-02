Zelda: Tears of the Kingdom wird das größte Nintendo-Spiel bisher, so viel Speicherplatz braucht ihr

Zelda: Tears of the Kingdom wird nicht nur im Hinblick auf die Spielwelt groß, sondern auch, wenn es um den Speicherplatz geht. Dank eines japanischen Webseiten-Eintrages wissen wir jetzt, wie viel Platz ihr für das Spiel benötigt, wenn ihr es herunterladet. Die Dateigröße fällt ziemlich üppig aus und stellt alle bisherigen Nintendo-Exklusives in den Schatten.

Ein echter Brocken: Alles deutet darauf hin, dass uns mit Zelda: Tears of the Kingdom ein wirklich umfangreiches Spiel erwartet. Zur riesigen Open World des Vorgängers gesellen sich mindestens noch einige Areale in luftigen Höhen hinzu und das spiegelt sich natürlich auch in der Dateigröße wieder.

18,2 GB soll Zelda: Tears of the Kingdom auf der Switch einnehmen.

Auch mit Cartridge? Wohl eher nicht. Dabei dürfte es sich um die Dateigröße handeln, die ihr benötigt, wenn ihr Zelda: Tears of the Kingdom digital kauft und herunterladet.

Zum Vergleich: Wenn ihr Zelda: Breath of the Wild komplett herunterladet und installiert, benötigt ihr dafür übrigens nur 13,4 GB. Tears of the Kingdom fällt also fast 5 GB größer aus als sein Vorgänger.

Spielt ihr mit Cartridge, benötigt ihr deutlich weniger Platz. Auf der Switch nimmt Zelda: BotW dann jedenfalls nur knapp über 2 GB Platz ein. Die könnten zum Großteil aber auch von den beiden DLCs stammen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das bisher größte Nintendo-Spiel: Es gibt mit Mortal Kombat 11, The Witcher 3 oder Xenoblade Chronicles X zwar durchaus Switch- oder Wii U-Spiele, die mehr Platz benötigen, aber sie wurden allesamt nicht von Nintendo selbst entwickelt.

Hier könnt ihr euch nochmal den brandneuen Zelda-Trailer anschauen:

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Mehr zu Zelda Tears of the Kingdom gibt's hier:

Daher die Preissteigerung? In den USA kostet Zelda Tears of the Kingdom mehr als sein Vorgänger und stellt das erste Switch-Spiel zum Preis von 69 Dollar dar. Laut Nintendo wird der Preis in Zukunft von Spiel zu Spiel entschieden. In Deutschland kostet Zelda TotK zumindet nicht wie befürchtet mehr.

Was sagt ihr zur Dateigröße? Habt ihr noch genügend Platz auf dem internen Speicher oder eurer SD-Karte?