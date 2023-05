Ab Minute 6:47 könnt ihr sehen, warum Spider-Man 2-Fans an einen Bosskampf zwischen Peter und Miles glauben

Für Fans ist klar, in Spider-Man 2 kommt es zum Duell Peter vs. Miles.

Während des PlayStation Showcase vor zwei Tagen gab es nicht nur einen kurzen Trailer zu Spider-Man 2 zu sehen, sondern gleich ein Video mit reichlich Gameplay und allem, was das Spinnenherz begehrt. Neben viel Grafik-Bombast war vor allem spannend, was aus Peter Parker geworden ist. Die freundliche Spinne von nebenan ist offensichtlich eine Symbiose mit Venom eingegangen und wirkt dadurch weit düsterer und ziemlich unberechenbar.

Als Schlussfolgerung – und was Comic-Fans nicht wundern sollte – wird jetzt stark davon ausgegangen, dass es im Spiel zum Duell Peter vs. Miles kommt. Eine Szene im Trailer macht das für viele bereits sehr deutlich (via Reddit).

Welche Szene gemeint ist, könnt ihr euch ab Minute 6:47 im neuen Gameplay-Trailer anschauen:

12:24 Knapp 12 Minuten Gameplay aus dem neuen Superhelden-Abenteuer.

Das passiert ab Minute 6:47 im neuen Spider-Man 2-Trailer

In der Szene verfolgen wir Miles, wie er sich durch den düsteren Untergrund von New York schleicht, als plötzlich Venom-Spidey mit Karacho durch die Decke bricht und nur wenige Meter vor Miles landet. Die Szene wirkt vor allem so bedrohlich, da aus Peters Oberkörper zig Tentakel sprießen.

Zwar kommt es im Anschluss nicht zum Kampf der beiden, vielmehr unterhalten sie sich, Fans gehen jedoch stark davon aus, dass es sich hier um sogenanntes Foreshadowing handelt, also ein späteres Duell angedeutet wird.

"Diesen Kampf müssen wir mit Miles überleben"

Nicht nur auf Reddit, auch wir können es uns sehr gut vorstellen, dass Peter ab einem bestimmten Punkt im Spiel die Kontrolle verliert, das glibberige Parasiten-Alien die Kontrolle übernimmt und es zum Duell zwischen Peter und Miles kommt. Oder wäre das für euch zu offensichtlich und ihr glaubt, es kommt ganz anders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Spider-Man 2-Release noch 2023

Verläuft bei Entwickler Insomniac Games und Sony alles wie gewünscht, erfahren wir noch 2023 die Lösung. Geplant ist, dass Spider-Man 2 im Herbst diesen Jahres erscheint – und zwar als reines Singleplayer-Spiel. Ein Koop wurde zuletzt ausgeschlossen. Vielmehr sehen wir im Trailer, dass wir zwischen Miles und Peter wechseln. Ob das jederzeit möglich ist oder nur an bestimmten Stellen im Spiel, ist noch unklar.