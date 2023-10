Spider-Man 2-Spieler entdecken peinlichen Fehler im Spiel: Patch behebt den Fehler jetzt

In Spidey 2 hat sich ein Flaggenfehler eingeschlichen, den Miles wohl nicht so witzig finden würde.

Update, 27. Oktober: Patch 1.001.003 ist jetzt erschienen und behebt den Flaggenfehler. Daneben stecken noch weitere Anpassungen in dem kleinen Update, unter anderem wird ein Fehler behoben, bei dem Charaktermodelle nach langen Spielsessions nicht richtig geladen werden und das Spinnenlogo des "The Amazing 2 Suit" wird nun richtig dargestellt (zuvor war es zu hell).

Originalmeldung: Marvel's Spider-Man 2 schneidet nicht nur im GamePro-Test sehr gut ab, sondern erntet auch internationale Bestwertungen. Nichtsdestotrotz ist das Superheldenabenteuer nicht perfekt. Auf den sozialen Medien haben seit dem Release des Spiels mittlerweile viele Fans einen Fehler geteilt, den Insomniac Games so schnell wie möglich herauspatchen will.

Kuba statt Puerto Rico - Insomniac verwechselt Flagge in Marvel's Spider-Man 2

Worum es genau geht: Miles Morales' Mutter Rio stammt ursprünglich aus Puerto Rico – entsprechend sollte die Flagge des Inselstaats die Wohnung der beiden schmücken. Dabei liegt die Betonung auf "sollte", denn statt der Puerto Ricanischen Flagge hängt aktuell noch eine Kubanische Flagge an der Wand.

"Habt ihr mitbekommen, dass sie (Insomniac Games) in Spider-Man 2 die Flagge im Haus durcheinandergewürfelt und die Kubanische statt der Puerto Ricanischen Flagge hingehängt haben?", schreibt beispielsweise X-User @JoseMendoza48.

Zugegebenermaßen sehen sich beide Flaggen sehr ähnlich, wie ihr auf dem unteren Vergleichsbild erkennen könnt. Ärgerlich ist der Fehler dennoch.

Community Director James Stevenson hat sich auf der Plattform X (ehemals Twitter) bereits zur Flaggenverwechslung geäußert: Insomniac arbeitet aktuell an einem Patch, der den Fehler beheben soll. Wann der Fix erscheint, ist allerdings noch unklar. Allzu lange sollte das wohl aber nicht mehr dauern.

Marvel's Spider-Man 2 ist am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erschienen. Im Sequel des Open World-Abenteuers aus dem Jahr 2018 kehrt Peter Parker als Spider-Man zurück, ist diesmal aber nicht alleine in New York City unterwegs, sondern hat seinen Schützling Miles Morales dabei.

Im Spiel steuern wir also beide Helden und legen uns im Laufe der Story nicht nur mit dem Superbösewicht Kraven The Hunter an, sondern bekommen es auch mit dem symbiotischen Alien Venom zu tun.

