Spider-Man 2 zum Top-Preis sichern: Open-World-Hit für PS5 jetzt stark reduziert bei Amazon

Das im Oktober 2023 erschienene Spider-Man 2 gibt's bei Amazon jetzt deutlich günstiger.

Vor knapp drei Monaten ist der Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man 2 exklusiv für PS5 erschienen, nun gibt es ihn zum ersten Mal stark reduziert im Amazon-Angebot: Ihr bekommt 31 Prozent Rabatt, sodass der Preis von 79,99€ (UVP) auf 55€ sinkt. So günstig gibt es das Spiel laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Bei Amazon-Angeboten, die so deutlich günstiger sind als die Preise der Konkurrenz (bei MediaMarkt beispielsweise liegt Spider-Man 2 noch immer bei 72,99€) dauert es erfahrungsgemäß aber meist nicht lange, bis sie ausverkauft sind. Ihr solltet also besser schnell sein.

Wie gut ist Marvel’s Spider-Man 2?

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Marvel’s Spider-Man 2 ist einer der größten PS5-Hits des Jahres 2023 und hat weltweit Traumwertungen abgestaubt. Laut OpenCritic liegt der Wertungsdurchschnitt bei 90 Punkten, in unserem GamePro Test haben wir sogar noch zwei Punkte mehr vergeben. Was genau uns so sehr begeistert hat, könnt ihr hier im Detail nachlesen:

Echtes Superhelden-Feeling: Wie schon der für PS4 erschienene Vorgänger überzeugt auch Spider-Man 2 wieder durch seine stimmungsvolle und detaillierte Open World in New York, sein temporeiches Kampfsystem und die flüssigen Bewegungsmechaniken: Wenn wir uns in halsbrecherischer Geschwindigkeit von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer schwingen und dabei den Ausblick über Manhattan genießen, fühlen wir uns wie ein richtiger Superheld.

Mehr Spannung und Abwechslung: Marvel’s Spider-Man 2 macht aber auch vieles besser als der erste Teil, und zwar nicht nur deshalb, weil es die technischen Möglichkeiten der PS5 ausnutzt und deshalb viel hübscher aussieht. Es geht auch den größten Kritikpunkt am Vorgänger an und sorgt für sehr viel mehr Abwechslung in den Nebenaufgaben. Hinzu kommen eine spannende und noch besser inszenierte Geschichte sowie neue Fähigkeiten, die mehr spielerischen Tiefgang bringen.

