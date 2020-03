Spider-Man-Profi zockt über 900 Stunden & zeigt, was er drauf hat

Bei Marvel's Spider-Man stand zu Beginn für viele nur das Schwingen im Vordergrund, jedoch ist auch der Kampf ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Um diesen möglichst imposant zu inszenieren, stehen dem Spieler neben den Spinnennetzen auch ein Arsenal an Gadgets zur Verfügung. Zwei Fan-Videos zeigen auf Reddit jetzt, was wirklich in dem Kampfsystem steckt und wie man darin perfekt choreographierte Kämpfe ausführt.

Spinnensinn aktiviert

Nach eigenen Angaben hat der Reddit-User jc77spiderman mittlerweile 900 Stunden in dem Spiel verbracht, wodurch er im Video jede kleinste Bewegung mit Perfektion ausführt.

Superheld am Pad: In dem Video bekämpft er mehrere Wellen an Schergen von Fisk und schaltet diese gekonnt in sekundenschnelle aus. Dafür nutzt er die verschiedenen Gadgets wie die Granaten oder die Elektroschüsse perfekt aus. Zudem weiß er genau, wo sich die Gegner befinden werden und kann sie so in Gruppen ausschalten. Seine Aktionen sorgen für eine perfekte Choreographie, in der wirklich jede Bewegung passt.

1 0 Mehr zum Thema Spider-Man auf PS4: So geht es nach dem Story-Ende weiter

Ein weiterer Reddit-User namens ndeaaaaaaa hat ebenfalls gezeigt, dass er das Spiel mittlerweile perfektioniert hat. Wie viele Stunden er jedoch gebraucht hat, um das Kampfsystem zu verinnerlichen, hat er nicht verraten.

Mit Leichtigkeit: In seinem Video erreicht er in einer Combat-Challenge, die für viele im Spiel zu den eher schwereren Aufgaben zählen, mit Leichtigkeit 100.000 Punkte und damit eine Gold-Medaille holt. Er reizt ebenfalls das sehr auf Combos basierenden Kampfsystem bis zur Perfektion aus und erschafft dadurch eine faszinierende Kampf-Choreographie.