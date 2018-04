Endlich hat das neue Spider-Man für PS4 ein Release-Datum. Am 7. September geht's los und wir schwingen uns als junger Superheld durch New York City. Nach der Enthüllung des Veröffentlichungsdatums gestern zeigen sich die Entwickler von Insomniac Games weiterhin in Plauderlaune und verraten auf ihrem offiziellen Twitter-Account mehr Details zum Action-Adventure (via Dualshockers).

4k-Grafik & Foto-Modus

Demnach erwartet uns in Spider-Man ein Foto-Modus, mit dem wir Schnappschüsse von unseren temporeichen Kämpfen gegen Kriminelle, dem lässigen Schwingen zwischen Wolkenkratzern und mehr machen dürfen. Gute Neuigkeiten, denn die Grafik wirkt in den ersten Trailern sehr vielversprechend.

Wo wir schon beim Thema Grafik sind: Insomiac Games bestätigt auch, dass das Spiel auf PS4 Pro mit 4k-Grafik und HDR-Support laufen soll. Auch die herkömmliche PS4 wird HDR unterstützen. Egal, ob ihr auf PS4 oder PS4 Pro spielt, laut Entwicklern könnt ihr euch auf eine Bildrate von 30 FPS freuen.

Outfits craften statt kaufen

Peter Parker wird offenbar auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Anzügen craften können. Sie sollen auf Comics, Filmen und eigenen Kreationen basieren und auch Ingame in den jeweiligen Cutscenes zu sehen sein. In wie viele Outfits wir Spidey kleiden können, geben die Entwickler zwar noch nicht genau bekannt, es sollen aber "jede Menge" sein.

Gleichzeitig werden wir keine Outfits mit realem Geld kaufen können, denn Spider-Man wird keine Mikrotransaktionen enthalten. Das bestätigt Creative Director Bryan Intihar gegenüber Game Informer.

Spider-Man erscheint am 7. September exklusiv für PS4.