Spider-Man Miles Morales wird wie der erste, PS4-exklusive Teil auch wieder jede Menge neue Anzüge bieten. Ein Teil davon wurde auch schon enthüllt, sei es durch Trailer, Gameplay-Videos, Screenshots oder dergleichen. Welche Spider-Suits für das PS4- und PS5-Spiel bereits enthüllt wurden, seht ihr hier in unserer Gamepro-Übersicht.

Diese Spider-Anzüge wurden für Miles Morales bisher enthüllt

In Trailern, Tweets, Bpchern, Screenshots und bei Game Informer wurden jede Menge Neuigkeiten und Bilder zu den neuen Spider-Suits veröffentlicht, in die Miles Morales in seinem neuen Spiel schlüpfen kann. Bisher stehen diese hier fest:

Beginner Suit

Gift Suit

Iconic Suit

T.R.A.C.K. Suit

Cat Suit

2020 Suit

Crimson Cowl Suit

Into the Spider-Verse Suit

Beginner Suit: Der Anfänger-Anzug

So sieht offenbar der Spider-Man-Anzug aus, den Miles Morales direkt zu Beginn trägt.

Hierbei handelt es sich um ein Konzept-Bild vom Artbook, der Anzug sieht im Spiel selbst wohl etwas anders aus. Zum Beispiel trägt Miles Morales hier anscheinend keine schwarze, sondern eine rote Maske und andere Schuhe. Allem Anschein nach hilft Peter Miles hier noch.

Gift Suit: Spider-Man bekommt einen Anzug geschenkt

Berichten zufolge soll Miles Morales ziemlich früh im Verlauf des Spiels seinen ersten richtigen Anzug geschenkt bekommen. Der orientiert sich farblich am klassischen rot und blau, aber es gibt noch keine Bilder dazu.

Angeblich soll dieser Spider-Anzug eher wie ein Pyjama aussehen, als einem richtigen Superhelden-Outfit nahe zu kommen.

Iconic Suit: Der kultige Standard-Anzug von Spider-Man Miles Morales

Der klassische rot-blaue Anzug ist der Standard-Anzug und dürfte wohl auch der bekannteste von Miles Morales sein. Er ziert das Cover und sieht folgendermaßen aus:

T.R.A.C.K. Suit: Spider-Man Miles Morales (fast) ganz in weiß

Miles Morales wird in seinem neuen Spider-Man-Auftritt auch in diesen sehr schicken, schwarz-weiß-roten Anzug schlüpfen. Der T.R.A.C.K. Suit zählt zu den Anzügen, die Vorbesteller*innen gratis direkt zu Beginn erhalten, wenn sie das Spiel vorbestellen.

Cat Suit: Der ohne Zweifel jetzt schon beste Anzug des ganzen Spiels

Es gibt einen Katzenanzug, der einen Rucksack beinhaltet, in dem eine Spider-Katze mit herumgetragen wird, die Miles Morales auch bei Finishing-Moves hilft. Mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen, aber ihr könnt die Katze sogar streicheln!

2020 Suit:

Würde sich auch gut in Cyberpunk 2077 oder Watch Dogs Legion machen: Das Ding sieht aus wie ein Mischung aus Leder-Jacke für Biker, Taucheranzug und College-Jacke. Insgesamt ergibt sich so ein ziemlich futuristischer Look, der auch in einem Cyberpunk-Setting nicht groß auffallen würde.

Crimson Cowl Suit: Spider-Man trägt jetzt auch Hoodie

Ein relativ ungewohnter Look ist der Crimson Cowl Suit, der Spider-Man einen weitestgehend roten Anzug verpasst. Dazu gibt es allerdings eine coole Kapuze und das sieht ziemlich gut aus. Aber seht selbst, hier auf dem zweiten Bild beziehungsweise rechts oben:

Into the Spider-Verse Suit: Dieser Anzug ist etwas wirklich besonderes

Der zweite Vorbestellungs-Bonus steht jetzt auch fest und wird insbesondere all diejenigen freuen, die den Film Into the Spider-Verse mochten. Dieser Anzug ist quasi direkt dem Streifen entsprungen und hat eigene Animationen und das volle Programm. Über 10 Minuten Gameplay findet ihr hier.

Welcher Anzug gefällt euch bisher am besten? Worauf hofft ihr noch?