Spider-Man - Creative Director äußert sich zur Größe der Open World

Mit Spider-Man schicken uns Insomniac Games im September auf Verbrecherjagd in die Open World von Manhattan. Während unseres Studiobesuchs bei Insomniac Games haben wir uns unter anderem Creative Director Bryan Intihar geschnappt und ihn im Interview zur Größe der Spielwelt gelöchert.

Kleine Spinne, großer Spielplatz

Die genaue Größe der Open World wollte uns Intihar nicht verraten. Nur so viel: Sie sei viel größer als die Spielwelt von Sunset Overdrive. Spidey bewege sich wesentlich schneller fort als die Figur des abgedrehten Xbox One-Actionspiels. Logisch, eine Spinne braucht eben Auslauf und eine Menge Platz zum Schwingen, krabbeln und Wolkenkratzer hoch sprinten. Sowohl in der Stadt als auch in Innenräumen, die die Spielwelt zusätzlich erweitern.

Die Spielwelt besteht nur aus der Landzunge Manhattan. Die anderen Stadtteile New Yorks Citys wie Bronx, Queens oder Brooklyn sind nicht Teil des Spiels. Aber ebenfalls logisch, es ist eben viel spaßiger, zwischen den hohen Fassaden realer und fiktiver Wahrzeichen wie dem Empire State Building und dem Fisk-Tower zu schwingen, als von einem flachen Wohnhaus zum anderen zu gurken.

Übrigens, wer keine Lust auf Bewegung hat, der kann einfach die U-Bahn zur Schnellreise nehmen. Von Upper Manhattan bis runter nach Hell's Kitchen in nur wenigen Augenblicken? Mit den Öffis kein Problem, auch Superhelden sind manchmal faul.