Spider-Mans Exklusiv-Abenteuer auf der PS4 ist noch nicht vorbei, wenn ihr die Story abgeschlossen habt. Der dreiteilige Story-DLC The City That Never Sleeps soll das Ganze noch erweitern.

Entwickler Insomniac hat jetzt die ersten Infos zur Expansion verraten, die sich auf drei verschiedene Episoden aufteilt.

Die erste davon nennt sich Spider-Man: The Heist und soll schon im Oktober erscheinen.

DLC bringt alte Bekannte ins Spiel

Achtung, Mini-Spoiler: Auch wenn die Hinweise darauf bereits im normalen Haupt-Teil des Spiels verteilt sind, erscheint uns Black Cat aka Felicia Hardy erst in Spider-Man: The Heist.

So heißt der erste Teil des Story-DLCs, der eigentlich vor allem für die Käufer der digitalen Deluxe-Edition gedacht zu sein scheint. Jedenfalls ist er darin enthalten. Aber wir gehen davon aus, dass auch alle anderen den DLC kaufen können.

Spider-Man Spielzeit

Kampagne des Action-Adventures soll rund 20 Stunden dauern

Was enthält der erste Story-DLC?

Marvel's Spider-Man: The Heist soll nicht nur neue Missionen und Herausforderungen bieten.

Weitere Feinde: Im offiziellen Playstation-Blog ist zusätzlich auch noch von einer komplett neuen Gegner-Fraktion die Rede.

Neue Klamotten: Obendrein können in The Heist offenbar auch wieder drei neue Anzüge für Spider-Man freigeschaltet werden.

Spaß auch ohne Spinnenkräfte

So spielen sich Mary Jane & Peter Parker

Wann erscheinen die drei Episoden von The City That Never Sleeps?

Allesamt noch 2018. The City That Never Sleeps teilt sich auf die folgenden drei Teile auf:

23. Oktober: Marvel's Spider-Man: The Heist

Marvel's Spider-Man: The Heist November: Marvel's Spider-Man: Turf Wars

Marvel's Spider-Man: Turf Wars Dezember: Marvel's Spider-Man: Silver Lining

Während der Termin für den ersten Teil schon feststeht, gibt es beim Rest bisher lediglich grobe Zeitpläne, wie es aussieht.

Was haltet ihr davon, vor dem Launch schon DLCs anzukündigen? Interessiert euch die Erweiterung?

