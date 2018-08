Wenn Spider-Man am 7. September erscheint, könnt ihr euch theoretisch mit dem Spiel einschließen und es an einem Wochenende durchspielen. Auf Nachfrage eines Fans hat James Stevenson, Community Director bei Spider-Man-Entwickler Insomniac Games, nämlich die Spielzeit der Kampagne des Action-Spiels bekannt gegeben.

our average play tester took around 20 hours on default difficulty, but some spent a lot longer if they did a ton of side quests/activities