Mittlerweile verfügen viele große AAA-Spiele wie God of War oder Horizon Zero Dawn über einen Fotomodus, der uns mithilfe verschiedener Tools hübsche oder witzige Screenshots erstellen lässt.

Insomniacs PS4-exklusives Superheldenspiel Marvel's Spider-Man erhält ebenfalls einen Fotomodus, der neben den Standard-Möglichkeiten ein eigenes cooles Feature mit sich bringt.

Wann der Fotomodus kommt und wie er funktioniert

Wann erscheint der Fotomodus? Insomniac Games liefert den Modus direkt am Releasetag per Day One-Update. Marvel's Spider-Man erscheint am Freitag, den 7. September.

Was bietet der Fotomodus? Wie in anderen Spielen habt ihr bei der Bilderstellung eine Reihe verschiedener Möglichkeiten, unter anderem:

freie Kamerabewegung und Zoom

Einstellung von Kameratypen und Rahmen

Das Coolste: Ihr könnt euer Wunschbild im Sticker-Modus auf ein Comicheft-Cover setzen und mit weiteren Stickern im Marvel-Stil verzieren. Der untere Trailer gibt euch einen genaueren Eindruck davon.

Über das Menü könnt ihr den Fotomodus aktivieren, einen direkten Controller-Befehl scheint es hingegen nicht zu geben.

