Spider-Man - Game Director wünscht sich "Marvel World" in Kingdom Hearts

Mit Spider-Man, dem nächsten großen Projekt von Insomniac Games, erwartet Marvel-Fans im September ein echtes Highlight für die PS4. Wenn es nach Game Director Bryan Intihar geht, sollten Fans der Marvel-Figuren aber auch woanders auf ihre Kosten kommen. Am liebsten wäre ihm nämlich eine eigene Marvel-Welt in der Kingdom Hearts-Reihe, in der sich Spider-Man, Iron Man, Thor und Co. die Ehre geben.

Diesen Wunsch äußerte Intihar im Rahmen eines Game Informer-Interviews, in dem er fast im Sekundentakt mit Fragen bombardiert wurde. Auf die Frage, ob Spider-Man in Kingdom Hearts auftreten wird, zeigte sich Intihar begeistert.

"Das ist sowas wie mein Traum. Das wäre großartig. Die müssen endlich damit anfangen, Marvel-Welten einzubauen, oder? [...] Die haben jetzt das Pixar-Zeug hinzugefügt, ja? Also brauchen wir noch Star Wars, Marvel.. [...] Das wäre großartig, Sora als Spider-Man zu verkleiden. Das wäre super."

Zumindest für Kingdom Hearts 3 scheinen die neuesten Disney-Einkäufe wie die Marvel Comics-Lizenzen und Star Wars noch keine Rolle zu spielen. Aber wie Intihar schon sagte, hat sich Square Enix zumindest schon den Pixar-Inhalten gegenüber geöffnet. Vielleicht sind die Entwickler ja mit Kingdom Hearts 4 dann endlich soweit.

Spider-Man erscheint am 7. September 2018 exklusiv für die PS4.