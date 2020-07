Spider-Man Miles Morales läuft in 4K und 60 fps auf der PS5

Marvel's Spider-Man Miles Morales bringt nicht nur mit seinem titelgebenden Helden neuen Schwung in das Franchise. Die Entwickler von Insomniac Games lassen uns die Open World auch endlich in 4K und 60 fps erleben. Auf Twitter kündigten sie für das Spiel einen optionalen Performance-Modus mit diesen Spezifikationen an.

Spider-Man Miles Morales kommt mit optionalen Performance-Modus

Auch wenn noch kein Releasetermin bekannt ist, wird Spider-Man Miles Morales eines der ersten PlayStation 5-Spiele, das von der bessere Leistung profitieren wird.

Wie Insomniac Games bestätigte, wird das Spiel 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde bieten, was Marvel's Spider-Man damals noch nicht ganz auf der PS4 Pro schaffte. Während der Vorgänger auf der Standard-PS4 mit 1080p und 30 fps lief, schaffte die PS4 Pro zwar eine bessere Auflösung, aber die Framerate blieb gleich. Wer sich Ende des Jahres also als Miles Morales durch New York City schwingt, wird das dank der PS5 endlich in vollen 4K und mit 60 fps tun können.

Weitere Modi möglich: Der Tweet bestätigt aber nicht nur den Performance-Modus, sondern lässt auch auf weitere mögliche Modi schließen. Warum sonst würde Insomniac Games einen "optionalen" Modus ankündigen? Außerdem ist davon auszugehen, dass Spieler*innen auch 30 fps auswählen können. Was für Spezifikationen die Modi aber genau bieten werden, wissen wir noch nicht.

Marvel's Spider-Man Miles Morales soll Ende 2020 als Standalone-Spiel für die PS5 erscheinen. Statt als Peter Parker dürfen wir uns dieses Mal mit Miles Morales im Spinnenoutfit um die Bösewichte in New York City kümmern. Wer Miles Morales genau ist, erfahrt ihr in einem extra Artikel:

Die PS5 kommt Ende 2020 auf den Markt. Alle offiziellen Infos zur Next Gen-Konsole von Sony findet ihr in unserer großen GamePro-Übersicht.

Was für weitere Modi erwartet ihr für Marvel's Spider-Man Miles Morales?