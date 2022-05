Spider-Man war wohl nur PlayStation-exklusiv, weil Xbox abgelehnt hat

Marvel's Spider-Man zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Spielen, die die PS4 und PS5 zu bieten haben. Das hätte aber auch ganz anders kommen können. Wie jetzt bekannt geworden ist, wurde wohl auch Microsoft angeboten, ein Xbox-Exclusive daraus zu machen. Aber das Unternehmen habe abgelehnt und der Rest ist Geschichte.

Kein Spinnensinn? Im Buch The Ultimate History of Video Games, Vol. 2 wird unter anderem auch Jay Ong zitiert. Der war Marvels Vizepräsident für Spiele und 2014 auf der Suche nach Partnern. Microsoft wurde angefragt, wollte sich aber offenbar eher auf eigene Marken konzentrieren und lehnte ab. Sony war hingegen sehr offen für die Ideen von Marvel und eine entsprechende Partnerschaft.

"Ich habe mich mit diesen beiden Execs von PlayStation Third Party, Adam Boyes und John Drake, im August 2014 in einem Konferenzraum in Burbank hingesetzt. Ich sagte 'Wir haben den Traum, dass das möglich ist, dass wir Arkham schlagen könnten und mindestens ein Spiel, vielleicht aber auch mehrere Spiele machen könnten, die die Annahme eurer Plattform antreiben könnte.'"