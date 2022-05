UE5-Demo zeigt, wie lächerlich gut ein neues Spider-Man aussehen könnte

Könnt ihr es kaum erwarten, bis Marvel's Spider-Man 2 erscheint und wir mit Miles und Peter die PS5 unsicher machen können? Dann dürfte euch die Unreal Engine 5-Demo interessieren, die ein YouTuber veröffentlicht hat. Dabei wurde Spidey in die beeindruckende Matrix-City geschickt.

Spider-Man in der Matrix-Megacity

Darum geht es: Die spannende Unreal 5-Tech-Demo, um die es geht, ist auf dem Kanal dwr erschienen, allerdings von einem User namens Menterial erstellt worden. Wir sehen darin, wie Spider-Man sich in typisch "spinnischer" Art und Weise durch eine gigantische Großstadt bewegt. Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen:

Das ist zu sehen: Er schwingt sich über Häuserschluchten, saust auf den Boden zu, überschlägt sich dort und fährt per Anhalter mit - allerdings auf einem Autodach. Wo Spider-Man da genau gelandet ist? Ganz einfach: In der Megacity aus der The Matrix Awakens PS5-Demo. Basis für Spider-Mans Charaktermodell und Animationen sind einer UE4-Demo von Lewis Fiford entnommen.

Nicht perfekt, aber trotzdem ein ganz guter Appetithappen: Menterials Tech-Demo ist nicht ganz rund. Manche Animationen sowie die Spinnennetze sehen nicht perfekt aus. Trotzdem gewinnen wir einen kleinen Eindruck davon, was mit der UE5 möglich ist und wie sie einem neuen Spider-Man-Spiel zugutekommen könnte. Schließlich war auch schon der letzte Titel ein Hingucker.

Hier geht's zu einem offiziellen Trailer zu Spider-Man 2:

Insomniac Games hat angekündigt, dass Marvel's Spider-Man 2 2023 für die PlayStation 5 erscheinen wird. In den Anzug schlüpfen im neuen Titel sowohl Peter Parker als auch Miles Morales. Im Trailer erhielt außerdem Venom einen Auftritt.

