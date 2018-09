Spider-Man - PS4-Hit bekommt New Game Plus, neuer Modus fast fertig

Die Abenteuer von Peter Parker sind gerade erst an den Start gegangen und trotzdem fragen die ersten Fans von Marvel's Spider-Man schon nach einem New Game Plus-Modus, der eine neue Herausforderung liefern soll.

Marvel's Spider-Man im Test

Eine Open World im Höhenrausch

Die Entwickler von Insomniac Games haben das offenbar schon erwartet und haben ein entsprechendes Feature schon in Arbeit.

New Game+ kommt definitiv

Auf Twitter antwortete der offizielle Account von Insomniac Games auf die Nachfrage eines Fans, ob ein entsprechendes Update geplant sei. Das ist es, so Insomniac, aktuell scheint es nur noch darum zu gehen, das New Game Plus-Feature für den Launch vorzubereiten.

yes working on it now and polishing it up! — Insomniac Games (@insomniacgames) September 10, 2018

Release noch unklar: Wann uns der neue Modus erwartet, ist allerdings unklar. Offenbar sind die Entwickler hier aber etwas schneller am Werk als die Macher von God of War, wo der New Game Plus-Modus erst mehrere Monate nach dem Release an den Start ging.

Was bedeutet New Game+ für Spider-Man?

Typischerweise ermöglicht es der neue Modus, dass wir das Spiel von vorn beginnen können, dabei aber Level, Fähigkeiten und die Anzugskräfte von Spider-Man beibehalten dürfen.

Gleichzeitig wird der Schwierigkeitsgrad noch einmal kräftig angezogen und wir müssen schon zu Beginn alle Register ziehen, um New York von allerlei Schurken zu befreien.

Würdet ihr einen New Game Plus-Modus begrüßen?