Best of 2023: Das sind die 20 meistverkauften Spiele des Jahres – Jetzt im Angebot schnappen!

Die deutschen Top 20 der meistverkauften Spiele 2023 wurden bekannt gegeben. Viele davon gibt's gerade günstiger.

Der Verband der deutschen Games-Branche (kurz „game“ genannt) hat heute die Liste der meistverkauften PC und Konsolenspiele 2023 veröffentlicht. Wie es der Zufall so will, könnt ihr gerade viele davon bei Amazon günstig im Angebot bekommen. Falls ihr feststellen solltet, dass ihr ein paar der größten Hits des Jahres verschlafen habt, solltet ihr euch also darüber freuen, dass ihr jetzt viel günstiger wegkommt als zum Release.

Hier nun also die Liste der größten Spiele-Bestseller 2023 für PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch und PC in Deutschland. In Klammern haben wir euch den Preis für die derzeit günstigste Version des Spiels bei Amazon beigefügt, wobei wir jedoch nur Konsolen- und keine PC-Fassungen berücksichtigt haben.

Da der game-Verband die Verkäufe für sämtliche Plattformen zusammenrechnet, sind natürlich Spiele im Vorteil, die auf allen Konsolen erschienen sind. Desto beachtlicher ist, dass es mit Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder gleich zwei Switch-Exklusivspiele in die Top 10 geschafft haben – und zwar obwohl digitale Verkäufe aus dem Nintendo eShop gar nicht berücksichtigt wurden, im Gegensatz zu digitalen Verkäufen auf anderen Plattformen.

16:42 Zelda: Tears of the Kingdom - Der Switch-Hit hat es trotz Benachteiligung in die Top 10 der meistverkauften Spiele geschafft.

Das ebenfalls benachteiligte Starfield, das nur für Xbox und PC erschienen und noch dazu im Game Pass enthalten ist, hat es immerhin noch in die Top 20 geschafft, ebenso wie die Remakes der Horrorspiele Resident Evil 4 und Dead Space und gleich drei weitere Ubisoft-Titel neben dem auf Platz 8 befindlichen Assassin’s Creed Mirage. Hier die weiteren Platzierungen:

Für das auffällige Fehlen von Baldur’s Gate 3 und Alan Wake 2 gibt es übrigens eine einfache Erklärung: Laut game-Verband haben die Publisher der beiden Spiele nicht an der Datenerhebung von Games Sales Data (GSD) teilgenommen, weshalb sie nicht berücksichtigt werden konnten.

