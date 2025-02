Vor Ewigkeiten angekündigt: Auf diese Spiele warten wir schon seit vielen Jahren

Auf manche dieser Spiele warten wir schon seit Jahren.

Bei der Ankündigung von neuen Spielen gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Studios wecken das Interesse mit einem Teaser, auf den später ein Gameplay-Trailer und dann die Veröffentlichung folgt. Andere Entwickler verzichten sogar auf jegliches Vorgeplänkel und veröffentlichten ihre Titel einfach unangekündigt.

Und dann gibt es noch die Sonderfälle, bei denen teilweise Jahre vergehen, in denen Fans sehnsüchtig auf weitere Details warten und dennoch enttäuscht werden. Wir stellen euch heute ein paar dieser Spiele, die schon vor längerer Zeit angekündigt wurden, vor. Geordnet nach dem Jahr der Ankündigung. Viel Spaß!

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Star Wars: Knights of the Old Republic - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an

Entwickler: Saber Interactive

Saber Interactive Plattformen: PlayStation, PC, Xbox

PlayStation, PC, Xbox Release: Noch unbekannt

Im Herbst 2021 kündigte Aspyr überraschend ein Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic an. Das RPG gilt als eines der besten Star-Wars-Spiele aller Zeiten, bei dem Remake haben wir aber ein ganz mieses Gefühl. Zuerst hieß es, das Projekt sei eingestellt, bevor dann der Wechsel zu Saber Interactive folgte. Das Spiel befindet sich wohl noch immer in einer sehr frühen Entwicklungsphase und es ist offen, ob es je erscheint.

Haunted Chocolatier

Haunted Chocolatier - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation

Entwickler: ConcernedApe

ConcernedApe Plattformen: PC

PC Release: Noch unbekannt

Im Oktober 2021 erschien der erste Trailer zu Haunted Chocolatier, dem neuen Projekt von ConcernedApe, dem Solo-Entwickler hinter der extrem beliebten Farming-Sim Stardew Valley. Im Spiel sollt ihr einen alten Süßigkeitenladen übernehmen und dort eigene Leckereien verkaufen können.

Die Arbeit am Titel wurde immer wieder durch Updates für Stardew Valley unterbrochen und es sieht so aus, als würden noch ein paar Jahre mehr ins Land ziehen, bis Haunted Chocolatier tatsächlich erscheint.

Mass Effect ⅘

Mass Effect 4 bekommt zum N7 Day einen neuen Teaser spendiert

Entwickler: BioWare

BioWare Plattformen: PC, PlayStation, Xbox

PC, PlayStation, Xbox Release: Noch unbekannt

Ende 2020 veröffentlichte BioWare einen Teaser, mit dem das "nächste Mass Effect" erstmals offiziell gezeigt wurde. Je nachdem, ob man Andromeda mitrechnet, handelt es sich dabei um den vierten oder eben fünften Serienteil.

Einen Releasetermin gibt es bislang nach wie vor nicht, und es könnte wohl auch noch einige Jahre dauern. Zwar richtet BioWare nach Veilguard den Fokus nun aufs neue ME, allerdings hat EA viele talentierte Mitarbeiter, die zuvor an Veilguard mitgeschrieben haben, entlassen.

Vampire the Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gibt endlich wieder ein Lebenszeichen und sieht echt gut aus

Entwickler: The Chinese Room

The Chinese Room Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: 2025

Vampire the Masquerade - Bloodlines ist ein legendäres RPG aus dem Jahr 2004 und an sich warten Fans des Titels und der World of Darkness schon seit 20 Jahren auf einen Nachfolger zum Vampir-Rollenspiel.

Das Spiel wurde 2015 erstmals angeteast, es dauerte aber bis 2019, als Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 tatsächlich angekündigt wurde. In der Folge ging aber einiges schief und 2023 wurde ein neuer Entwickler eingesetzt, der das Spiel 2025 auf die Konsolen und den PC bringen soll.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong - Trailer zum Sequel zeigt neue Heldin Hornet - Trailer zum Sequel zeigt neue Heldin Hornet

Entwickler: Team Cherry

Team Cherry Plattformen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC Release: Noch unbekannt

Zwei Jahre nach dem Release des unter Fans heiß geliebten Metroidvania Hollow Knight im Jahr 2017 kündigte Entwickler Team Cherry mit Hollow Knight: Silksong einen Nachfolger an. Der gilt seitdem als eines der am meisten erwarteten Spiele, die Entwicklung zieht sich aber leider hin wie Kaugummi.

2022 gab es immerhin einen neuen Trailer, der Release soll mal für 2023 geplant geworden sein. Es kann also nicht mehr lange dauern, oder? Oder?

The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit

Entwickler: Bethesda

Bethesda Plattformen: PC, Xbox Series X/S

PC, Xbox Series X/S Release: Noch unbekannt

Ein Nachfolger für den RPG-Meilenstein Skyrim steht vermutlich ganz oben auf der Wunschliste vieler Fans. Auf der E3 2018 kündigte Bethesda The Elder Scrolls 6 mit einem kurzen Teaser an. Seitdem herrscht allerdings Funkstille, da zunächst Starfield fertiggestellt werden sollte. Nachdem das Sci-Fi-Abenteuer allerdings nur durchwachsen aufgenommen wurde, hängt umso mehr von nächsten Elder Scrolls ab, das aber frühestens 2026 erscheinen dürfte.

The Wolf Among Us 2

The Wolf Among Us 2 - Ankündigungstrailer erweckt gecanceltes Spiel zum Leben - Ankündigungstrailer erweckt gecanceltes Spiel zum Leben

Entwickler: Telltale Games

Telltale Games Plattformen: PlayStation, Xbox, PC

PlayStation, Xbox, PC Release: Noch unbekannt

Von den vielen guten Telltale-Adventures, die in den Jahren um 2010 erschienen, gilt The Wolf Among Us als eines der besten. Wenig überraschend starteten daher schon kurz nach dem Release des Spiels im Jahr 2014 die Arbeiten an einem Nachfolger, der 2017 als "Second Season" angekündigt wurde. In der Folge kam es zur Schließung von Telltale und dem Revival durch LCG Entertainment. The Wolf Among Us 2 gehörte 2019 zu den ersten Spielen, die vom "neuen" Telltale angekündigt wurden.

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Entwickler: Retro Studios

Retro Studios Plattformen: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Release: 2025

Knapp acht Jahre dürften zwischen der Ankündigung und dem Release vergangen sein, wenn Metroid Prime 4: Beyond in diesem Jahr tatsächlich für die Nintendo Switch und die Switch 2 erscheint.

Auf der E3 2017 stellte Nintendo den neuen Serienteil erstmals vor, in den Jahren danach wurde das neue Metroid Prime allerdings mehrmals herumgereicht und galt schon als Running Gag. 2024 gab es allerdings endlich den ersten Trailer und wie es aussieht, hat das Warten schon bald ein Ende.

Little Devil Inside

3 Jahre verschollen: Little Devil Inside ist zurück und sieht fantastisch aus

Entwickler: Neostream Interactive

Neostream Interactive Plattformen: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC Release: Noch unbekannt

Im April jährt sich die Ankündigung des charmanten Action-Adventures Little Devil Inside schon zum zehnten Mal. Zwischenzeitlich sah es so aus, als sei das Spiel, dass euch in einem alternativen 19. Jahrhundert auf Entdeckungsreisen schickt, komplett verschwunden.

Im Februar 2024 gab es dann immerhin ein Lebenszeichen von den Entwickler*innen. Little Devil Inside befindet sich weiter in Entwicklung, einen Releasetermin gibt es aber noch nicht.

Eitr

EITR - Gameplay-Trailer stellt das Pixel-Diablo vor - Gameplay-Trailer stellt das Pixel-Diablo vor

Entwickler: Eneme Entertainment

Eneme Entertainment Plattformen: PlayStation, PC

PlayStation, PC Release: Noch unbekannt

Ebenfalls im Jahr 2015 angekündigt, sorgte das pixelige Action-RPG Eitr für Begeisterung. Mittlerweile wurde der Steam-Eintrag des Spiels zwar entfernt, laut dem offiziellen Discord der Entwickler*innen befindet es sich aber weiterhin in Arbeit. Offenbar gibt es Probleme mit der Finanzierung, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

The Last Night

The Last Night - Erstes Gameplay-Video zum Cyberpunk-Sidescroller - Erstes Gameplay-Video zum Cyberpunk-Sidescroller

Entwickler: Odd Tales

Odd Tales Plattformen: PC, Xbox

PC, Xbox Release: Noch unbekannt

Noch ein Jahr früher wurde The Last Night angekündigt. Dabei handelt es sich um einen 2,5D-Plattformer, der in einer düsteren Cyberpunk-Welt angesiedelt ist. 2021 gaben die beiden Brüder Tim und Adrien Soret, die hinter dem Projekt stecken, an, dass sie sich genug Zeit lassen wollen, um ihr Spiel umzusetzen. Seitdem gibt es allerdings keine weiteren Wasserstandsmeldungen.

Beyond Good & Evil 2

Beyond Good & Evil 2 - Neue Fahrzeuge, Augmentierungen & Planeten im Gameplay-Trailer - Neue Fahrzeuge, Augmentierungen & Planeten im Gameplay-Trailer

Entwickler: Ubisoft

Ubisoft Plattformen: Unbekannt

Unbekannt Release: Noch unbekannt

Ach ja, das Jahr 2008. Spanien wurde Europameister, Katy Perry stürmte mit "I Kissed a Girl" die Charts und Titel wie GTA 4, Fallout 3 oder LittleBigPlanet dominierten die Spiele-Landschaft. Oh, und Ubisoft kündigte Beyond Good & Evil 2 an. Der erste Teil war fünf Jahre zuvor erschienen und es war noch nicht abzusehen, was für eine Odyssee den Nachfolger erwarten würde.

Beyond Good & Evil 2 galt mehrmals als abgesägt, kam aber komischerweise immer zurück. Im Jahr 2024 bestätigte Ubisoft erneut, dass sich das Spiel noch immer in Arbeit befindet. Der Anlass der Ankündigung: Das 20-jährige Jubiläum des Vorgängers.

Was denkt ihr? Wie viele der aufgezählten Spiele erscheinen wirklich noch und bei welchen ist jegliches Warten vergeblich?