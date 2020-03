PS4- & Xbox One-Spiele für Kinder: Games ab 0, 6 & 12 Jahren

Weihnachten, Ostern, Geburtstage: Quer durch das Jahr verstreut gibt es eigentlich immer Anlässe, zu denen wir Videospiele verschenken können. Sind die Empfänger Kinder, müssen wir jedoch nicht nur darauf achten, dass das Spiel kein kompletter Schmu ist. Altersfreigabe, Komplexität und wie weit die Sprösslinge denn schon in ihrer Entwicklung sind - all das ist wichtig.

Denn nur weil ein Spiel keine Altersbeschränkung hat, heißt das noch lange nicht, dass das Kind beim Spielen Spaß haben wird. Deswegen haben wir euch eine Liste mit Spielen ab 0, 6 und 12 Jahren für PS4 und Xbox One zusammengestellt, deren Titel wir selbst ausgetestet haben. Dazu schreiben wir jeweils, worum es geht, wie komplex das Ganze ist und was ihr noch dabei beachten müsst.

Wo ist die Switch?

Nintendos Hybridkonsole hat einen starken Fokus auf Kinder, weswegen es dort erheblich einfacher ist, Titel für Kinder zu finden. Darum dreht sich hier alles nur um PS4 und Xbox One.

Spiele ab 0 Jahren

Bei Spielen ohne Altersbeschränkung trügt manchmal der Schein. YouTuber's Life ist ab 0 Jahren, aber wir bezweifeln, dass Kleinkinder besonders viel Spaß daran haben. Deswegen haben wir in diese Kategorie Spiele gepackt, die moralisch einwandfrei, leicht zu verstehen, bunt und jederzeit abzubrechen sind.

Landwirtschafts-Simulator 19

Plattform: PS4, Xbox One

Spieler: 1

Worum geht's: In dieser Landwirtschaftssimulation ist das Hauptziel, den eigenen Betrieb erfolgreich zu führen, in dem Felder bestellt und Produktionprozesse optimiert werden. Mehr Profit bringt die Möglichkeit mit sich, neue und leistungsstärkere Geräte und Fahrzeuge zu kaufen und das Land und die Produktreihe zu erweitern.

Komplexität: Während Landwirtschaft und Feldbestellung vielleicht nicht unbedingt das ist, was einem Vorschulkind schlaflose Nächte bereitet, gibt es im Landwirtschaftssimulator jede Menge Geräte wie Trecker, Pflüge oder LKWs, die die Kinder selber fahren können. Mit Unterstützung der Eltern können Kinder so nicht nur lernen, wie Kartoffeln oder Weizen hergestellt wird, sondern auch einfach mal "Trecker gucken".

Tearaway Unfolded

Plattformen: PS4

Spieler: Einer

Worum geht's: Die Welt des Plattformers Tearaway Unfolded ist komplett aus Papier gemacht. Wir schlüpfen in die Rolle des Messengers, der eigentlich nur einen Brief überbringen soll. Damit er jedoch seinen Weg findet, müssen wir die Welt selbst verändern.

Beispielsweise wischen wir eine Wolke weg, die dem Messenger die Sicht versperrt, oder suchen die Farben für einen Schmetterling aus, den wir später überall in der Welt wiederfinden. Die Puzzle und die Spielwelt von Tearaway können helfen, logische Zusammenhänge besser zu erkennen und sich selbst zu erschließen.

Komplexität: Die Bewegung durch die Welt ist leicht verständlich. Allerdings könnten ein paar der Puzzle für manche Kinder noch zu komplex sein, macht euch also bereit, eine helfende Hand zu reichen. Das gesamte Spiel ist auf Deutsch verfügbar.

Slime Rancher

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: Einer

Worum geht's: In Slime Rancher landen wir auf einem fremden Planeten, der fernen, fernen Weite, um Schleim-Farmer zu werden. Das hört sich widerlich an, ist aber eigentlich ziemlich drollig. Die Slimes sind mit ihren kleinen, freundlichen Gesichtern unheimlich putzig anzusehen, weswegen es wirklich viel Spaß macht, die Blobs einzusammeln und zu züchten.

Ähnlich wie auf einer Rinderfarm müssen wir die Herden versorgen. Das bedeutet, dass wir Gemüse anbauen und es an die Slimes verfüttern, neue Gehege bauen und durch die ferne Weite streunen, um besondere, wilde Slimes einzufangen.

Komplexität: Jeder Schleim hat andere Eigenschaften, was Kinder zu Anfang verwirren könnte. Da sich die Typen jedoch optisch sehr stark unterscheiden, erklärt sich der größte Teil mit der Zeit von selbst. Die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten wecken bei Kindern Experimentier- und Entdeckerlust. Das gesamte Spiel ist auf Deutsch verfügbar.

Zoo Tycoon

Plattformen: Xbox One

Spieler: Einer, Mehrspieler über Xbox Live

Worum geht's: In Zoo Tycoon bauen wir unseren eigenen Zoo. Dabei müssen wir Gehege platzieren, Wege bauen, Wächter und Pfleger einstellen und darauf achten, dass die Tiere zufrieden sind. Passt alles, sind unsere Besucher zufrieden und bringen uns mehr Geld für größere Gehege und neue Tiere. Neben der isometrischen Ansicht für die Planung gibt es auch eine Zooansicht, in der wir durch den Zoo streifen und unsere Tiere besuchen können.

Komplexität: Eine Wirtschaftssimulation ist nicht für jeden einfach zu greifen. Mit ein bisschen Erklärung kann Zoo Tycoon jedoch helfen, Kindern klar zu machen, wie zeit- und kostenaufwendig Tierhaltung und -Pflege sein kann. Der Zoomodus ist für Kinder jeden Alters spannend, weil sie so die Tiere besuchen können. Das gesamte Spiel ist auf Deutsch verfügbar.

Cars 3: Driven to Win

Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

Spieler: 1 - 4

Worum geht's: In Cars 3 können wir mit den Helden aus dem gleichnamigen Pixarfilm die Rennstrecken unsicher machen. Im Spiel rüsten sich Lightning McQueen und Cruz Ramirez für ein Rennen gegen Filmrivalen Jackson Storm. Dabei können wir entweder im Karrieremodus mit und gegen 20 der Figuren aus dem Film fahren, auf einem riesigen Übungsplatz Stunts üben oder mit bis zu vier Spielern auf der Couch gegeneinander antreten. Autos sowie Rennstrecken sind aus dem Film bekannt, unter anderem geht es nach Radiator Springs und über den Florida International Speedway.

Komplexität: Das Grundprinzip ist einfach: Gas geben, steuern, der Straße folgen. Einzig die Stunts könnten bei manchen noch ein bisschen Übung erfordern, im großen und ganzen richtet sich das Spiel jedoch an Kinder und ist demenstprechend angepasst. Das gesamte Spiel ist auf Deutsch verfügbar.

Chimparty

Plattformen: PS4

Spieler: 1- 4

Worum geht's: Chimparty ist eine Spielesammlung, in der wir als Affen gegen bis zu drei andere Spieler antreten. In 18 Minispielen und 90 Leveln geht es gegen Piraten, Aliens und vieles mehr. Als Teil der PlayLink-Reihe wird Chimparty mit dem Smartphone gespielt, dass im gleichen WLAN-Netz wie die PS4 sein und die App installiert haben muss. Zusätzliche Kosten fallen dadurch nicht an.

Komplexität: Für die Spiele selbst wird nur ein Knopf benötigt, alles andere passiert durch den Gyrosensor der verbundenen Smartphones. Das macht es sehr einfach zu verstehen und eignet sich wunderbar für Kindergeburtstage oder Verabredungen.

Weitere Spiele ohne Altersfreigabe

Melbits World (PS4)

PAW Patrol: Im Einsatz (PS4)

Trackmania Turbo (PS4, Xbox One)

Spiele ab 6

Spiele für Kinder ab sechs Jahren unterscheiden sich nicht nur in den angesprochenen Themen, sondern auch in ihrer Komplexität. Oft können Kinder dieser Altersgruppe sich besser länger auf eine Sache konzentrieren. Eine Flut von Statistiken und Dialogen sollte man ihnen deswegen trotzdem nicht zwangsläufig um die Ohren hauen. Hier findet ihr deswegen eine gute Mischung aus Anspruch und Spaß.

Just Dance 2020

Plattform: PS4, Xbox One

Spieler: 1 - 2

Worum geht's: In Just Dance 2020 tanzen wir aktuelle Hits in eigens dafür kreierten Choreografien nach. Wer die Bewegungen am genausten nachahmt, bekommt die meisten Punkte. Mit Just Dance bekommen Kinder nicht nur Bewegung, sondern können auch speziell ihre Lieblingslieder aus dem Radio mittanzen. Die besten Hits aus 10 Jahren Just Dance enthalten 40 Songs für die ganze Familie, neben Popsongs sind auch Songs aus Filmen wie zum Beispiel Frozen 2 enthalten.

Komplexität: Wir haben Just Dance auf die Liste ab 6 Jahren gepackt, weil die Choreografien für manche Kinder vielleicht zu komplex sind. Allerdings gibt es einen dezidierten Kids-Mode, der vereinfachte Tänze anbietet. Um die Bewegungen aufzuzeichnen könnt ihr die Moce-Controller, die PlayStation Kamera oder euer Smartphone (mit kostenloser App) nutzen.

Disney Classic Games: Aladdin & Der König der Löwen

Plattform: PS4, Xbox One

Spieler: 1

Worum geht's: Die beiden Plattformer Aladdin und König der Löwen erschienen eigentlich bereits in den Neunzigern, weswegen viele von uns sie vielleicht aus der eigenen Kindheit kennen. Jetzt gibt es eine Neuauflage für die aktuelle Konsolengeneration, mit Figuren und Stories, die die meisten Kinder kennen und lieben.

Komplexität: Während die Originale bisweilen wirklich knifflig waren, enthält die aktualisierte Version viele kleine Hilfen, wie beispielsweise einen Rewind-Modus. Wenn eine Passage besonders schwer ist, lassen sich Aladdin und Simba einfach aus dem Abgrund zurück auf ein Plateau spulen, euer Kind kann nochmal von vorne beginnen. Das verringert die Frustration, die nach dem 18ten Tod in Folge aufkommt und die viele von uns noch allzu gut kennen. Diese Hilfen lassen sich jedoch je nach Fähigkeiten der Kinder auch abstellen.

Overcooked 2

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: 1 -4

Worum geht's: In Overcooked 2 müssen wir die Welt retten, in dem wir köstliche Mahlzeiten zubereiten. Allerdings geht das nur mit sehr ausgefuchster Koordination. Für einen Burger muss zum Beispiel Fleisch gehackt und gebraten, Gemüse geschnitten und alles zwischen zwei Burgerbrote auf einem sauberen Teller serviert werden. Und wenn dann noch mehrere Gerichte gleichzeitig gekocht werden, während sich der Boden unter unseren Füßen verschiebt, wird ein einfacher Burger auf einmal zur Herausforderung.

Komplexität: Die Steuerung ist einfach, es geht vor allem darum, sich im Multiplayer gut abzusprechen. Wer hier nicht zusammenarbeitet, kommt auch nicht weiter.

Lego City Undercover

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: 1-2

Worum geht's: Lego City Undercover spielt sich wie ein kinderfreundliches GTA. So freundlich, dass der Titel sogar mit dem Kindersoftwarepreis TOMMI ausgezeichnet wurde. Denn hier stehen wir auf der Seite der guten: Der Polizist Chase McCain ist auf der Jagd nach den Bösewicht Rex Fury, der in Lego City allerhand Schabernack anstellt. Die offene Welt besteht komplett aus Lego, weswegen die Verfolgungsjagden, die Actionszenen und auch die Rätsel auf den bunten Klötzchen basieren.

Komplexität: Die Steuerung in der dritten Person ist gut zu überblicken, die Spielmodi leicht verständlich. Lego City Undercover enthält mit über 100 freischaltbaren Fahrzeugen und 300 Figuren sehr viel Inhalt, der nicht erst durch kostenpflichtige DLC dazugekauft werden muss. Außerdem ist der Lego-Humor unschlagbar.

Die Sims 4

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: 1

Worum geht's: Die Sims dürften die meisten noch von früher kennen, denn die Reihe gibt es bereits seit 19 Jahren. Mittlerweile ist der vierte Teil erschienen, in denen wir die Sims durch ihr Leben lenken. Dabei bestimmen wir ihre Charakterzüge, bauen die Häuser, in denen sie leben und legen fest, welchem Beruf sie nachgehen. Wichtigster Punkt dabei ist immer die Zufriedenheit der virtuellen Menschen. Updates bringen Haustiere, YouTube-Fame und bald auch das Leben auf der Insel.

Komplexität: Die Simns zeigen sehr direkt, was sie brauchen und was nicht, das Tutorial ist sehr ausführlich. Auch lesefaule Kinder werden merken, dass es hier durchaus Sinn macht, die Beschreibungen genau zu beachten, weil ihnen sonst vieles entgeht.

Asterix & Obelix XXL 3 - Der Kristall-Hinkelstein

Plattform: PS4, Xbox One

Spieler: 1 -2

Worum geht's: In Asterix und Obelix XXL 3 schlüpfen wir in die Rolle der beiden bekannten Comic-Helden und müssen, wie immer, Gallien gegen die Römer verteidigen. Dieses Mal jedoch ist es eminent wichtig, einen Sagenumwobenen Kristall-Hinkelstein zu finden um ein ganzes Volk zu retten. In dem Action-Spiel müssen wir uns sowohl gegen Römer beweisen, aber auch Rätsel lösen und Plattformer-Passagen überwinden. Und das beste? Wir können es sogar zu zweit Spielen.

Komplexität: Das Action-Spiel ist in seinen Action- und Plattformerpassagen ungefähr so anspruchsvoll wie Spiele der Legend of Zelda-Reihe (nicht Breath of the Wild), weswegen manche Kinder durchaus Schwierigkeiten haben könnten, die meisten dürften jedoch ihren Spaß mit dem Spiel haben. Außerdem lässt sich die gesamte Geschichte im Koop spielen, weswegen Mama, Papa oder ältere Geschwister auch problemlos unterstützen können.

Minecraft

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: 1-4

Worum geht's: In der Klötzchenwelt von Minecraft ist alles uns überlassen. Starten wir im Überlebensmodus mit nichts als unseren eigenen Händen, bauen uns ein Haus und verteidigen es gegen Creeper? Oder erschaffen wir im Kreativmodus riesige Bauten wie Moria aus der Herr der Ringe, das weiße Haus oder King's Landing? Mittlerweile gibt es sogar einen Storymodus, dem wir folgen können, wenn wir uns nicht besonders kreativ fühlen.

Komplexität: Da wir nach und nach durch Kombination von Ressourcen neue Geräte und Werkzeuge erschließen, ist das Tutorial ausführlich und nachvollziehbar. Die unterschiedlichem Modi helfen außerdem, die Komplexität des Spiels an den Stand des Kindes anzupassen.

Forza Horizon 3

Plattformen: Xbox One

Spieler: 1 (Mehrspieler online)

Worum geht's: Der Funracer Forza Horizon 3 führt uns nach Australien, wo wir unser eigenes Rennfestival aufbauen. Zwischen tropischen Regenwäldern, malerischen Stränden und Surferstädten treten wir in unterschiedlichsten Rennen gegeneinander an. Die Horizon-Reihe ist, anders als Forza Motorsport, weniger auf 1-zu-1 Simulation und mehr auf Spaß ausgelegt, was sich auch in den Rennen und Herausforderungen zeigt. Von SUVs über Musclecars bis hin zu Strangbuggys ist hier für jeden Autofan was dabei.

Komplexität: Der Schwierigkeitsgrad ist flexibel einstellbar. Neben Spurassistenz und Bremshilfen gibt es auch eine Ideallinie, der man folgen kann. Außerdem lässt sich bei einem Fahrfehler das gesamte Rennen zurückspulen.

Weitere Spiele ab 6 Jahren

Spiele ab 12 Jahren

Mit 12 Jahren hat ein Großteil der Kinder dank des Internets schon mehr gesehen, als vielen Eltern lieb ist. Außerdem wissen Kinder in dem Alter ganz genau, welche Spiele sie wollen - und welche nicht. Deswegen haben wir für unsere Liste spiele herausgesucht, die mal was anderes sind als Fortnite und Fifa und durch Optik, Gameplay und/oder Story beeindrucken.

Plants vs Zombies Battle for Neighborville

Plattform: PS4, Xbox One

Spieler: 1

Worum geht's: Plants vs. Zombies ist ein Shooter, allerdings ziehen hier keine Menschen in die Schlacht, sondern Obst, Gemüse und niedliche Comic-Zombies. Auch die Waffen sind echten Waffen nur nachempfunden, statt einem Maschinengewehr gibt es beispielsweise eine Maiskornschleuder. Die Modi, unterschiedlichen Klassen und auch der Anspruch können ohne Probleme mit anderen Shootern mithalten.

Komplexität: Die Mechaniken stehen denen eines klassischen Online Multiplayershooters in nichts nach, Wer jedoch mit zu vielen Mitspielern überfordert ist oder einfach nicht ständig online sein möchte, kann sich auch mit der Kampagne vergnügen.

Lego - Die Unglaublichen

Plattform: PS4, Xbox One

Spieler: 1 -2

Worum geht's: Die Lego-Version des beliebten Kinofilms erzählt die Geschehnisse der Reihe nach, allerdings wie der Name schon sagt in Lego-Optik. Der Action-Plattformer bieten Kämpfe und Rätsel, die sich nur gemeinsam mit allen Mitgliedern der Unglaublichen-Familie lösen lassen.

Komplexität: Die Rätsel und Kämpfe sind problemlos zu bewältigen, der Koop-Modus erlaubt zudem, dass wir jederzeit einspringen und helfen oder einfach mitspielen können.

Bloodstained: Ritual of the Night

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: 1

Worum geht's: Bloodstained: Ritual of the Night ist der geistige Nachfolger der Castlevania-Reihe (oder, für alle die es noch kennen: Igavania). In diesem Sidescroller bewegen wir uns als Miriam durch ein verfluchtes Schloss, um dessen Herrscher zu besiegen und so die Welt zu retten. Dabei häuft sie mit der Zeit ein riesiges Arsenal an Waffen an, die sie im Kampf gegen diverse, riesige Bosse. Manche dieser Höllenwesen sehen monströs aus, zu anderen Gelegenheiten geht es gegen ein riesiges Schoßhündchen.

Komplexität: Die Kämpfe gegen die Bosse müssen, je nach Vertrautheit mit der Serie, durchaus mehr als einmal gespielt werden. Die Lernkurve ist jedoch ziemlich steil.

Life is Strange

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: 1

Worum geht's: Max kehrt nach lange Abwesenheit in ihre Heimatstadt Arcadia Bay zurück, um dort eine eine prestigeträchtige High School zu besuchen. Dort soll sie ihr Hobby, die Fotografie, am besten verfolgen können. Doch schon nach den ersten Tagen merkt sie, dass sich Arcadia Bay verändert hat. Ein Mädchen ist verschwunden, ihre alte Kindheitsfreundin Chloe ist auch nicht mehr die gleiche und außerdem scheint der Aufenthalt in der Stadt seltsame Kräfte in Max freizusetzen.

Life is Strange ist ein episodisches Spiel, in dem Max ihre Kraft, die Zeit zurückzudrehen nutzt, um anderen zu helfen. Von einer verpatzten Klassenarbeit bis hin zur Lebensrettung ist dabei alles dabei.

Komplexität: Die Mechanik ist nicht besonders anspruchsvoll, allerdings werden mit Mobbing, Misshandlung und Selbstmord Themen angesprochen, die nicht jedes Kind so einfach verarbeiten kann.

Blood Bowl 2

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: 1 (Mehrspieler online)

Worum geht's: Blood Bowl 2 ist Football - mit Trollen. Das Sportspiel vereint den amerikanischen Volkssport mit den Figuren des Warhammer-Universums und macht damit jede Partie im wahrsten Sinne des Wortes fantastisch. Die Fantasy-Wesen haben nämlich ihre ganz eigenen Regeln und Eigenheiten. Trolle, die so tumb sind, dass sie vergessen, was sie tun wollten. Zwerge, die aufpassen müssen, dass nicht alles über ihrem Kopf geschieht, und so weiter. Wem einfache Sportspiele zu langweilig sind, der sollte definitiv über eine Saison mit Echsenmenschen oder Waldelfen nachdenken.

Komplexität: Blood Bowl 2 ist rundenbasiert, viele der Spielzüge sind von den Werten der Spieler bestimmt. Allerdings lassen sich viele der Attribute schon am Aussehen der Figuren bestimmen.

What Remains of Edith Finch

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: Einer

Worum geht's: Nach sieben Jahren kehrt Edith Finch zu ihrem Familienstammsitz zurück, den sie zum letzten Mal mit zehn betreten hat. Bei ihrer Tour durch das verlassene Haus erlebt sie die Lebensgeschichten der Familie Finch, die allesamt auf seltsame Weise zu Tode gekommen sind. Liegt auf dem Haus etwa ein Fluch? Dabei ist What Remains of Edith Finch jedoch kein Horrorspiel, sondern ein Adventure: Das Spannende ist neben den Geschichten selbst die Art, wie sie erzählt werden: Als Märchen, als Comic, aus den Augen eines Kindes und vieles mehr.

Komplexität: Die Steuerung ist nicht besonders schwer, allerdings werden Themen wie Einsamkeit, Depression und Selbstmord angesprochen, die bei Kindern Redebedarf auslösen könnten.

Tropico 5

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: 1 - 4

Worum geht's: In der Wirtschaftssimulation Tropico 5 herrschen wir als El Presidente über den namensgebenden Inselstaat. Wir führen den Staat durch mehrere Epochen, von der Kolonialzeit bis in die Gegenwart. Währenddessen erreichen unsere Unabhängigkeit, klauen das ein oder andere Wahrzeichen anderer Staaten und müssen dafür sorgen, dass unser Staat reich bleibt, Wirtschaft und Forschung florieren und die Bewohner trotzdem glücklich bleiben. Das besondere an Tropico gegenüber anderen Simulationen ist, dass sich das Spiel nicht so ernst nimmt und alles mit einem Augenzwinkern passiert.

Komplexität: Die Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Aspekten wie Wirtschaft, Forschung, Militär und Zufriedenheit sind gut zu verstehen, das Tutorial ist ebenfalls sehr ausführlich.

Kingdom Hearts 3

Plattformen: PS4, Xbox One

Spieler: 1

Worum geht's: Die Action-Adventures Kingdom Hearts-Reihe verbindet seit dem ersten Teil Figuren und Universen der Disney-Welt mit denen des Square-Enix-Universums. Hauptfigur Sora wird deswegen auf seiner Quest, den Serienbösewicht Xehanort aufzuhalten, von Donald und Goofy begleitet. Unterwegs stolpern die drei unter anderem in die Welten von Frozen, Herkules, Toy Story, Rapunzel oder Fluch der Karibik. In jeder bekommt Sora ein neues Schlüsselschwert geschenkt, eine Waffe, mit der er in den actiongeladenen Kämpfen gegen seine teilweise berggroßen Feinde bestehen muss.

Komplexität: Während sich mit den Schlüsselschwertern ausgefallene Kampfkombinationen erstellen lassen, können die meisten Passagen auch mit Buttonmashing und geschicktem Ausweichen erledigen lassen. Ein bisschen Übung erfordert das Spiel aber trotzdem.

Weitere Spiele ab 12 Jahren

Das waren unsere persönlichen Spielempfehlungen, bei denen wir uns um Aktualität und Qualität bemüht haben. Natürlich gibt es noch sehr viel mehr Titel, die für Kinder spannend sein können. Schreibt uns gerne eure Empfehlungen in die Kommentare.