Gamer zeigt seinen abgewetzten Xbox-Controller nach 10 Jahren in Dauernutzung - Community ist überrascht, dass der überhaupt noch funktioniert

Während Konsolen oft auch einen längeren Zeitraum ohne größere Schäden überleben, weil sie kaum angefasst werden, müssen Controller deutlich mehr aushalten. Ein Xbox-Fan präsentiert jetzt stolz das Gamepad, das ihn seit zehn Jahren in jeder Schlacht begleitet.
Der Stick sieht aus wie angenagt
Es gibt wohl keine Gaming-Hardware, die unter so einer starken Abnutzung leidet wie der Controller. Die Gamepads müssen alles mitmachen, tausenden Klicks standhalten und sind die ersten, die durch den Raum fliegen, wenn FromSoftware mal wieder ein zu schweres Spiel veröffentlicht hat.
Aus diesem Grund werden Controller wohl auch mit am häufigsten ausgetauscht. Gerade, wenn man noch – hoffentlich bald ganz der Vergangenheit angehörende – Probleme wie Stick-Drift einrechnet, dürfte die Lebenszeit eines Gamepads deutlich unter der einer Konsole oder eines PCs liegen.
Es gibt aber natürlich auch immer Ausnahmen und genau so eine hat kürzlich der Reddit-Nutzer "Far-Fortune-8381" im r/gaming-Subreddit geteilt. Er postet dabei ein Foto vom Stick seines Xbox-One-Controllers, den er schon seit zehn Jahren besitzt.
Der Stick ist deshalb so interessant, weil man tatsächlich erkennen kann, wo er am meisten abgenutzt wurde. Der User schreibt selbst, dass er viele Shooter spielt, in denen man nunmal viel Zeit damit verbringt, geradeaus zu laufen.
Auf der Seite, die nach vorne zeigt, ist er daher deutlich dünner als auf der anderen Seite. Die Rückseite sieht hingegen noch fast unversehrt aus. Dass von der geriffelten Struktur der Kappe kaum noch etwas übrig ist, muss wohl kaum erwähnt werden.
In den Kommentaren sind die meisten User vor allem darüber erstaunt, dass der Controller tatsächlich nach zehn Jahren noch nahezu einwandfrei funktioniert, wie der User in einem Kommentar bestätigt. Die meisten Gamepads würden demnach nur zwei oder drei Jahre durchhalten.
Ein User schreibt zudem, dass man immerhin sehen könnte, dass der User kein Camper ist. Sonst wäre die Abnutzung vermutlich nicht so einseitig wie auf dem Bild zu sehen. Far-Fortune-8381 selbst ist der Meinung, dass vermutlich erst der Stick durchbricht, bevor der Controller den Geist aufgibt.
Wie sieht es bei eurem Controller-Verschleiß aus? Wie lange habt ihr euer aktuelles Haupt-Gamepad schon in Benutzung?
