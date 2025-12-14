"Ich habe laut gejubelt" - Fallout-Star Ella Purnell freut sich auf eine Szene aus Staffel 2 ganz besonders

Staffel 2 von Fallout startet am 17. Dezember 2025.

Schon bald hat das Warten ein Ende. Am 17. Dezember 2025 startet auf Prime Video endlich die zweite Staffel von Fallout. Die Lucy-Darstellerin Ella Purnell hat kürzlich verraten, welche Story ihr in der neuen Season besonders gut gefällt. Aber Vorsicht: im Artikel erwarten euch Spoiler zu Staffel 1.

Die Geschichte von Norm geht weiter

Die erste Staffel von Fallout hinterließ eine ganze Reihe von offenen Enden und viele Fans können es kaum abwarten, zu sehen, wie es mit den liebgewonnenen Charakteren weitergeht. Wie Lucy Purnell nun verraten hat, wird auch Norm wieder eine wichtige Rolle spielen.

Im Gespräch mit CinemaBlend wurde Purnell, die in der Serie einer der Hauptrollen Lucy MacLean spielt, auch nach dem weiteren Schicksal von Lucys jüngerem Bruder Norm gefragt, der von Moises Arias gespielt wird.

Nachdem Lucy in der ersten Staffel Vault 33 verlassen hat, muss sich Norm mit den Folgen einer Raider-Attacke herumschlagen. Später erfährt er das Geheimnis von Vault 32, weshalb er den Bunker eigentlich nicht verlassen darf.

Offenbar gelingt es ihm aber doch, denn laut Purnell trifft Norm im Lauf der zweiten Staffel auf verschiedene andere Charaktere:

Er trifft einige meiner Lieblingscharaktere. Ich glaube, in Folge 4 oder 5 trifft er einen meiner Lieblingscharaktere, und ich habe einfach gejubelt. Ich saß alleine da und habe es mir angesehen und laut gejubelt. Ich dachte mir: "Oh, ich hatte ganz vergessen, dass sie sich treffen.“ Sie zusammen auf dem Bildschirm zu sehen, macht so viel Spaß. Es ist so aufregend. [...] Es ist wie etwas, auf das man so lange gewartet hat. Es ist wirklich aufregend.

Um welchen Charakter es dabei genau geht, wird natürlich nicht verraten. Der von Walton Goggins gespielte Ghoul und Aaron Motens Maximus dürften aber wohl am wahrscheinlichsten sein.

Generell scheint Purnell ziemlich angetan von Norms Geschichte in der zweiten Staffel. Er macht dabei ähnliche Erfahrungen wie Lucy, muss sich als an die neue Realität außerhalb des Vaults gewöhnen. Dabei wird es ziemlich sicher wieder jede Menge actionreiche, aber auch lustige Momente geben.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von Fallout?