Spielt The Elder Scrolls Online ab sofort kostenlos beim QuakeCon 2021 Free Play Event

Wer das Online-RPG The Elder Scrolls Online schon immer einmal testen wollte, hat nun die Chance dazu. Im Rahmen des QuakeCon 2021 Free Play Events stehen die Tore von Tamriel allen offen, die schon immer einmal einen Blick ins Spiel riskieren wollten. Allerdings gibt es hierfür ein paar Voraussetzungen, damit ihr das Spiel kostenlos testen könnt.

PS-Versionen kosten euch 25 Cent

Wann findet das Event statt? Das Free Play Event läuft schon jetzt. Ihr könnt The Elder Scrolls Online noch bis zum 30. August 2021 um 16 Uhr gratis herunterladen und spielen.



Wer kann teilnehmen? Das Event findet auf Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4 statt. Für PS5 und Xbox Series X/S könnt ihr sogar die Console Enhanced-Version testen. Allerdings müsst ihr auf den Xbox-Konsolen Mitglied von Xbox Live Gold sein, damit ihr die Online-Funktion des Spiels nutzen könnt.



PS-Spieler*innen haben eine Alternative: Falls ihr kein PS Plus besitzen solltet, reicht es aus, einen einmaligen Obolus von nur 25 Cent (als Altersnachweis) zu zahlen, damit ihr am Event teilnehmen dürft. Somit ist die Testphase zwar nicht ganz umsonst, allerdings dürfte der geringe Betrag gut aufzubringen sein.



Was kann ich spielen? Euch steht das gesamte Basisspiel von The Elder Scrolls Online sowie das Gebiet Vvardenfell aus Morrowind zur Verfügung. Das Grundspiel beinhaltet die vier ursprünglichen Klassen und 23 Gebiete. Alle neuen Konten erhalten zudem 500 Kronen, die im Kronen-Shop ausgegeben werden können. Außerdem ist es euch möglich, die Prologquests der Erweiterung Blackwood zu spielen.

Falls ihr schon einmal an einem kostenlosen ESO-Event teilgenommen habt, könnt ihr euren Spielstand von damals wie gehabt fortsetzen.



Dank des neuen Updates zu The Elder Scrolls Online, das nach dem Free Play Event online geht, werden die PS5- und Xbox Series X/S-Version sogar noch besser aussehen:

Wo bleibt The Elder Scrolls 6?

Leider wird es laut Xbox-Chef Phil Spencer noch einige Jahre dauern, bis The Elder Scrolls 6 erscheinen wird. Möglicherweise können wir mit dem Titel erst 2024 rechnen. Aktuell befindet sich TES 6 noch in der Design-Phase. Sobald wir erfahren, dass der Release näher rückt, erfahrt ihr es auf GamePro.



Werdet ihr die Gelegenheit nutzen und TESO kostenlos testen?