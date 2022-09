Splatoon 3 ist laut Metacritic der beste Teil der Shooter-Reihe

Am 9. September 2022 kommt mit Splatoon 3 der nächste Teil der spaßigen Shooter-Reihe heraus, der den Fokus auf Mulitplayer setzt. Exklusiv auf der Nintendo Switch können wir uns in wenigen Tagen erneut in bunte Revierkämpfe und andere Schlachten stürzen – mit vielen neuen Waffen, Moves, Arenen und mehr. Ob das aber auch immer noch Spaß macht? Die ersten internationalen Kritiken sagen Ja!

Splatoon 3 auf Metacritic und Open Critic

Score auf Metacritic: 84 bei insgesamt 46 Kritiken

Stand: 7. September 2022 um 18:20 Uhr

Splatoon 3 im Wertungsspiegel

Magazin Wertung Vooks 100 Nintenduo 96 Nintendo Insider 90 Destructoid 90 Eurogamer Italy 90 Nintendo Life 90 Games.ch 88 Game Informer 85 4Players.de 80 GamesRadar+ 80 WccfTech 75 VGC 60

Mit der durchschnittlichen Wertung von 84 schafft Splatoon 3 es sogar seine beiden Vorgänger auf Metacritic zu übertreffen. Der Metascore von Splatoon 2 liegt bei 83 und Splatoon 1 wird mit 81 bewertet.

Wann kommt der GamePro-Test? Wir stecken noch im Testverfahren unter realen Bedingungen. Daher kommt unser Test zu Splatoon 3 im Laufe der kommenden Woche. Darin erfahrt ihr dann auch mehr zu den Modi, beispielsweise Salmon Run:

Was kommt gut an, was wird kritisiert?

Pro

Besonders wird Splatoon 3 für seine Quality of Life-Verbesserungen gelobt, die das ohnehin schon gute Spielprinzip nochmal runder machen, weshalb Teil 3 auch der beste Einstieg für Neulinge ist. Das Spiel fühlt sich einfach frischer an und macht auch über Längen Spaß, auch wenn es jetzt keine große Neuheit gibt, die groß heraussticht.

Games.ch: "Wer mit der Reihe bislang nicht in Kontakt gekommen ist, bekommt mit Splatoon 3 aber eben einen äußerst unterhaltsamen Mehrspieler-Shooter mit einer im Genre weiterhin sehr markanten, einzigartigen Spielmechanik, der selbst auf längere Sicht motiviert."

Contra

Splatoon 3 präsentiert sich als eine stabile Fortsetzung einer sehr guten Shooter-Reihe, lässt aber eben auch spannende neue Ideen vermissen. Der Story-Modus ist zwar so gut wie noch nie, aber trotzdem kein Highlight. Und auch bei den Multiplayer-Maps hätte Nintendo mehr Kreativität zeigen dürfen.

WccfTech kritisiert, trotz relativ guter Wertung, daher zu Recht: "Nach fünf Jahren Abwesenheit mag das für manche nicht genug sein". Solltet ihr also die Vorgänger kennen, dürft ihr nicht zu viel erwarten.

