Splatoon 3: Warum ihr den Shooter-Hit für Nintendo Switch nicht verpassen solltet

Mit Splatoon 3 erscheint heute der nächste große Exklusivhit für Nintendo Switch. In dem abgedrehten Third Person Shooter, der Singleplayer, Koop und kompetitiven Online-Multiplayer vereint, könnt ihr auch diesmal wieder die Spielwelt in knallbunte Farben tauchen. Wenn ihr bis zum 30. September direkt im Nintendo eShop kauft, könnt ihr jetzt Goldpunkte im Wert von 10 Prozent des Kaufpreises abstauben und dadurch bei eurem nächsten Einkauf kräftig sparen:

In diesem Artikel erklären wir euch, was die Splatoon-Reihe so besonders macht und weshalb ihr insbesondere Splatoon 3 nicht verpassen solltet.

Farbe zeigen: Warum Splatoon 3 nicht einfach ein Shooter ist

Eine Erfolgsgeschichte: Schon das erste Splatoon, das 2015 noch für Wii U erschien, hat durch sein kreatives Konzept und seinen bunten Look frischen Wind ins Shooter-Genre gebracht. Das 2017 erschienene Splatoon 2 setzte die Ideen des ersten Teils konsequent fort, führte beliebte neue Modi ein und wurde zu einem der ersten großen Hits auf Nintendo Switch. Bis heute hat es sich mehr als 13 Millionen Mal verkauft.

Von Kindern und Tintenfischen: Splatoon 3 bleibt den Vorgängern im Kern treu. Das bedeutet, dass ihr abermals in die Rolle der Inklinge schlüpft, die entweder in ihrer an menschliche Kinder erinnernden Gestalt mit Farbkanonen schießen oder in ihrer Tintenfischform besonders schnell durch die eigene Farbe gleiten und sich in dieser verstecken können. Schon dadurch, dass wir die Vorzüge beider Gestalten stets klug ausnutzen müssen, hebt sich die Splatoon-Reihe von anderen Shootern ab. Aber auch das Spielziel ist ein anderes, denn das bloße Abschießen von Gegnern reicht in der Regel nicht aus.

Auf die Farbe kommt es an: Im Standard-Modus ist es vielmehr das Ziel, die Arena in die eigene Farbe zu tauchen. Aber selbst in Modi mit anderen Aufgaben solltet ihr stets die Farbe der Umgebung im Auge behalten, sonst verspielt ihr den entscheidenden Vorteil der Fähigkeiten eurer Tintenfischform. Dadurch bekommen die Kämpfe in der Splatoon-Reihe ein zusätzliches taktisches Element, da die Kontrolle über die Arena mindestens ebenso wichtig ist wie die Abschüsse.

Die Modi: Allein, im Team und gegeneinander

Die Solo-Kampagne: Im Kampf gegen die Oktarianer

Wie schon die beiden Vorgänger hat auch Splatoon 3 wieder eine Singleplayer-Kampagne, die diesmal den Titel „Die Rückkehr der Mammalianer“ trägt. Als Agent Nr. 3 versucht ihr hier die Invasion durch die Oktarianer zu verhindern, indem ihr die Geheimnisse rund um den Ort Alterna und die mysteriöse Substanz lüftet, die seltsamen Haarwuchs verursacht. Durch einen Kanaldeckel in Splatsville dringt ihr in das Reich der Oktarianer ein, wo ihr in vielen abwechslungsreichen Leveln eure Fähigkeiten nicht nur in Kämpfen, sondern auch bei Rätseln und akrobatischen Geschicklichkeitsprüfungen unter Beweis stellen müsst. Dabei werdet ihr mit allen wichtigen Fähigkeiten und Waffen von Splatoon 3 vertraut gemacht.

Der Koop-Modus: Salmon Run kehrt zurück

Auch der in Splatoon 2 eingeführte und sehr beliebte Koop-Modus Salmon Run ist wieder mit dabei. In „Salmon Run: Die nächste Welle“ müsst ihr euch gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spieler*innen gegen einen riesigen Schwarm angreifender Lachse verteidigen und möglichst viele der wertvollen goldenen Eier einsammeln. Solange ihr es nur mit kleinen Fischen zu tun bekommt, mag das noch recht einfach erscheinen, aber spätestens bei den Kämpfen gegen die spektakulären Bossgegner müsst ihr gut zusammenarbeiten, wenn ihr eine Chance haben wollt. Splatoon 3 hat neue Bosse im Gepäck, etwa Kanonya, der euch aus der Ferne mit schwerer Artillerie zusetzt, oder Deckler, der sich aus der Luft herabstürzt und euch platt zu machen versucht.

Der kompetitive Online-Multiplayer: Reiche Auswahl

Der Standard im kompetitiven Multiplayer sind nach wie vor die Revierkämpfe, in denen es darum geht, eine möglichst große Fläche der Arena in die Farbe des eigenen Teams zu tauchen. Daneben gibt es aber auch noch die aus Splatoon 2 bekannten Anarchie-Modi: In „Herrschaft“ müsst ihr verschiedene Zonen kontrollieren und in „Turm-Kommando“ einen Turm in die feindliche Basis bringen. In „Muschel-Chaos“ sammelt ihr Muscheln und befördert sie in einen großen Korb und in „Operation Goldfisch“ streitet ihr euch um eine Goldfischkanone, mit deren Hilfe ihr die gegnerische Basis einzunehmen versucht. Für reichlich Abwechslung in den Mehrspieler-Gefechten ist also gesorgt.

Revierdecks: Das neue Sammelkartenspiel

Neu in Splatoon 3 ist das Sammelkartenspiel „Revierdecks“, in dem ihr sowohl gegen die Einheimischen von Splatsville als auch gegen eure Freunde antreten könnt. Durch die Karten setzt ihr in den Duellen verschiedene Kämpfer ein, die euch dabei helfen, das rechteckige Spielbrett in die eigene Farbe zu tauchen. Die Idee ist also im Grunde dieselbe wie im Multiplayermodus „Revierkampf“, nur ist sie hier eben als rundenbasiertes Kartenspiel umgesetzt. Insgesamt könnt ihr mehr als 150 verschiedene Karten sammeln.

Neuer Schauplatz: Willkommen in Splatsville!

Unterwegs in der boomenden Großstadt: Sammelkarten sind bei Weitem nicht das einzige Neue an Splatoon 3. So seid ihr diesmal in einer völlig neuen Gegend unterwegs: Von der Metropole Inkopolis, in der die ersten beiden Teile spielten, hat es euch nach Splatsville verschlagen. Dabei handelt es sich um eine schnell wachsende Großstadt voller Vergnügungsangebote für Inklinge. Hier findet ihr unter anderem Läden, in denen ihr euch mit Waffen und einer großen Auswahl an Kleidungsstücken ausstatten könnt. Letztere sehen nicht nur schick aus, sondern können verschiedene Boni verleihen und euch zum Beispiel schneller rennen lassen. Außerdem findet ihr hier die Lobby, in der ihr euren nächsten Kampf wählen oder auf dem Übungsgelände trainieren könnt.

Wüstenlandschaften & Ausflüge nach Inkopolis: Das Umland von Splatsville macht mit seinen Wüsten und Canyons einen einsamen, leblosen Eindruck, der an die trockenen Regionen im mittleren Westen der USA oder stellenweise sogar an postapokalyptische Szenarien im Stile eines Mad Max erinnert. Wie es in ihrer Natur liegt, bringen die Inklinge aber auch in diese trostlose Gegend schnell Farbe. So ganz müsst ihr euch von Inkopolis übrigens nicht verabschieden: Unter den zwölf zum Release verfügbaren Arenen befinden auch einige, die dort angesiedelt sind.

Neue Splatsville-Waffen

Standardwaffen: Splatoon 3 enthält alle aus den Vorgängern bereits bekannten Standardwaffen. Darüber hinaus bringt die neue Region auch ein paar spezifische neue Waffen mit, zum Beispiel den bogenähnlichen Stringer und die Splatanas, die man sich wie Farbe schleudernde Schwerter vorstellen kann.

Spezialwaffen: Bei den Spezialwaffen, deren Einsatz man sich erst durch das Einfärben der Umgebung verdienen muss, ist beispielsweise die Schauerwelle neu, deren ringförmig ausgesendete Wellen Gegner nicht nur beschädigen, sondern auch markieren. Der Haihammer schießt auf Gegner zu und verursacht eine Farbexplosion, während der Tranktank euer Team mit Getränken versorgt, die Boni verleihen. Bekannte Spezialwaffen wie die Schwarmraketen oder der Tintenschauer sind natürlich auch wieder mit dabei.

Neue Inhalte & Events: Wie seine Vorgänger wird auch Splatoon 3 noch lange nach dem Release mit Content Updates erweitert und verbessert werden, sodass es sich lohnt, dem Shooter über Jahre treu zu bleiben. Zum Beispiel werden neue Arenen dazukommen, zudem soll es alle drei Monate einen Katalog mit neuen Items geben. Des Weiteren werden natürlich auch Turniere und Events für Abwechslung sorgen. Vor allem die sogenannten Splatfeste solltet ihr nicht verpassen.

Splatfeste: In den Splatfesten treten drei Teams gegeneinander an, um die wichtigen Fragen der Menschheits- beziehungsweise Inklinggeschichte zu klären, zum Beispiel, ob Schere, Stein oder Papier besser ist. Ihr stimmt zunächst für eine der Seiten ab und nehmt dann am Wettstreit teil, der sich über mehrere Eventphasen erstreckt. Während es in der Aufwärmphase darum geht, in Kämpfen sogenannte Tritonshörner zu sammeln, besteht die erste Phase des Hauptevents in einem klassischen Revierkampf. In der zweiten Hälfte treten dann drei ungleiche Teams gegeneinander an, wobei sich das führende Team gegen die beiden anderen zur Wehr setzen muss. Am Ende werden die Punkte für alle Leistungen zusammengerechnet und das Siegerteam gekürt.

