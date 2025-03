Split Fiction-Trophäen: Nur 1 Stunde für Platin - mit diesen Tipps schnappt ihr euch alle Achievements in Rekordzeit

Hier erfahrt ihr, wie ihr euch schnell die Platin bzw. alle Achievements im Koop-Abenteuer schnappt.

In Split Fiction könnt ihr insgesamt 21 Trophäen (8x Bronze, 5x Silber, 7x Gold, 1x Platin) abstauben und keine Sorge, dank Kapitelauswahl könnt ihr keine davon verpassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen erhaltet ihr die Erfolge nur sehr selten für Sammelaufgaben. Vielmehr müsst ihr bestimmte Aktionen in den Geschichten von Mio und Zoe durchführen.

Welche Aufgaben ihr zum Erreichen der Platin-Trophäe erledigen müsst, wollen wir euch im Guide verraten. Für all diejenigen unter euch, die sich besonders schnell alle Achievements schnappen wollen, haben wir aber zunächst noch einen Trick parat.

Platin in Split Fiction im Schnelldurchlauf

Damit ihr euch die Platin in gut einer Stunde holen könnt, müsst ihr als Grundvoraussetzung mit einer Person zusammen spielen, die Split Fiction bereits durchgespielt hat.

Cooles Feature: Wer Split Fiction nämlich abschließt, schaltet eine Checkpoint-Schnellreise frei. Um die Funktion zu aktivieren, geht ins Menü in den Barrierefreiheit-Tab und aktiviert "Zum nächsten Speicherpunkt springen".

Mit unserem Trophäen-Guide in der Hand könnt ihr euch dann einfach durchs Spiel skippen, beispielsweise ans Ende einer Nebenmission oder an eine Stelle, an der ihr eine Aktion für den Erhalt einer Trophäe ausführen müsst.

Alle Bänke und Nebenaufgaben finden

Auf dem Weg zur Platin müsst ihr lediglich zwei Sammelaufgaben erledigen. Ihr müsst alle zwölf Nebenstränge abschließen und euch gemeinsam auf alle sechs Bänke setzen.

In diesen Kapiteln findet ihr die 12 Nebenstränge

Grundsätzlich müsst ihr in den Kapiteln 2 bis 5 nach den wabernden weißen Orbs Ausschau halten, in denen sich die Nebenstränge verstecken und die wie folgt im Spiel verteilt sind:

Kapitel 2: Rache in Neonfarben Die Legende vom Sandfisch Landleben Bergwanderung

Rache in Neonfarben Kapitel 3: Hoffnung auf den Frühling Zugüberfall Spielshow Kollabierender Stern

Hoffnung auf den Frühling Kapitel 4: Letze Morgenröte Drachen Mondmarkt Notizbuch

Letze Morgenröte Kapitel 5: Aufstieg des Drachenreichs Abfahrt in den Krieg Flucht im Weltraum Geburtstagstorte

Aufstieg des Drachenreichs

Hier findet ihr alle 6 Bänke

Nachfolgend zeigen wir euch die Fundorte aller sechs Bänke und geben euch zudem an, in welchem Kapitel sie zu finden sind:

Von links oben nach rechts unten: Kapitel 2, 3, 4, 5, 6 und Kapitel 7.

Diese 17 Aufgaben müsst ihr meistern

Um euch die Platin zu schnappen, müsst ihr neben den beiden Sammelaufgaben noch insgesamt 17 weitere Aktionen durchführen. Damit ihr das in einem Rutsch machen könnt, haben wir euch die Trophäen entsprechend aufsteigend anhand der Kapitel sortiert.

Aufgaben in Kapitel 2: Rache in Neonfarben

Sind wir die Bösen : Schnappt euch mit Mio den pinkfarbenen Ball und zerstört durch einen Schuss die Glasbrücke.

: Schnappt euch mit Mio den pinkfarbenen Ball und zerstört durch einen Schuss die Glasbrücke. Rosies beste Freundin : So grausam es klingt. Reißt Elefant Cutie aus It Takes Two mit eurem Lasso das linke Bein und das linke Ohr ab (siehe Bild).

: So grausam es klingt. Reißt Elefant Cutie aus It Takes Two mit eurem Lasso das linke Bein und das linke Ohr ab (siehe Bild). Schnaufen und pusten (Landleben): Im Nebenstrang mit den beiden Schweinen, müsst ihr euch durch das rote Backsteinhaus pupsen und es so zum Einsturz bringen.

(Landleben): Im Nebenstrang mit den beiden Schweinen, müsst ihr euch durch das rote Backsteinhaus pupsen und es so zum Einsturz bringen. Wenn schon, denn schon (Landleben): Springt im Nebenstrang auf den Bauch des riesigen Schweins.

(Landleben): Springt im Nebenstrang auf den Bauch des riesigen Schweins. Roboter-Revolution: Verprügelt zusammen mit eurem Lasso den Roboter am Empfangsschalter des Hotels.

Verprügelt zusammen mit eurem Lasso den Roboter am Empfangsschalter des Hotels. Du bist kein Roboter: Löst mit Mio das Captcha-Minigame auf dem Smartphone während Zoe mit dem Bike flüchtet.

Eine alte Bekannte, für alle, die It Takes Two gespielt haben. Cutie müsst ihr erneut quälen.

Aufgaben in Kapitel 3: Hoffnung auf den Frühling

Ein freundlicher Schubser : Setzt euch mit Zoe auf die Schaukel und gebt ihr als Affe einen kräftigen Stoß.

: Setzt euch mit Zoe auf die Schaukel und gebt ihr als Affe einen kräftigen Stoß. Kalte Kartoffel (Spielshow): Ihr müsst alle sieben Runden des Nebenstrangs abschließen und darauf achten, dass die Bombe nicht in euren Händen explodiert.

(Spielshow): Ihr müsst alle sieben Runden des Nebenstrangs abschließen und darauf achten, dass die Bombe nicht in euren Händen explodiert. Eine Fliege, drei Klappen: Werft als Affe drei Vögel mit Schneebällen ab.

Aufgaben in Kapitel 4: Letzte Morgenröte

Ein Stuhl, sie zu tragen (Mondmarkt): Sobald der Nebenstrang startet, geht direkt nach links und hebt den Zauberstab auf, der über dem kleinen Podest schwebt. Zielt jetzt auf Mio/Zoe und verwandelt sie in einen Stuhl, auf den ihr euch dann setzt.

(Mondmarkt): Sobald der Nebenstrang startet, geht direkt nach links und hebt den Zauberstab auf, der über dem kleinen Podest schwebt. Zielt jetzt auf Mio/Zoe und verwandelt sie in einen Stuhl, auf den ihr euch dann setzt. Trankbrau (Mondmarkt): Geht im Nebenstrang zum großen Hexenkessel und stellt jeden Trank her, der auf dem Aufsteller zu sehen ist. Achja, trinken müsst ihr das Gebräu dann auch noch.

(Mondmarkt): Geht im Nebenstrang zum großen Hexenkessel und stellt jeden Trank her, der auf dem Aufsteller zu sehen ist. Achja, trinken müsst ihr das Gebräu dann auch noch. Der Kuchen ist keine Lüge: Im Sidescroller-Abschnitt müsst ihr in einen Geheimraum springen und findet dort das Easter Egg zu Portal. Den Raum findet ihr hier:

Holt mit den beiden lila Portalen (rechts) ein wenig Schwung und zieht euch in den Geheimraum.

Aufgabe in Kapitel 5: Aufstieg des Drachenreichs

Fütter mich: Gelangt ihr zum Wassertempel, findet ihr dort Büsche mit Früchten, die ihr an euren kleinen Drachen verfüttern könnt.

Aufgaben in Kapitel 6: Isolation

Wir brauchen ein größeres Boot : Fahrt mit dem Boot zur blubbernden Stelle im Wasser und seht zu, wie ihr von einem Hai gefressen werdet.

: Fahrt mit dem Boot zur blubbernden Stelle im Wasser und seht zu, wie ihr von einem Hai gefressen werdet. Snaaaaaaaaaake : Versteckt euch mit der Kugel unter einem Pappkarton und schießt ihn mit dem Scharfschützengewehr ab.

: Versteckt euch mit der Kugel unter einem Pappkarton und schießt ihn mit dem Scharfschützengewehr ab. Taser-Chaos : Steuert als Mio den kleinen Panzer, der sein Kanonenrohr ausfahren kann. Nun müsst ihr Zoe mit dem Rohr umschubsen und sie mit der elektrischen Spitze töten.

: Steuert als Mio den kleinen Panzer, der sein Kanonenrohr ausfahren kann. Nun müsst ihr Zoe mit dem Rohr umschubsen und sie mit der elektrischen Spitze töten. Eingesperrt: Seid ihr erst über die Laserbarrieren gehüpft, öffnet mit dem Bedienpult die kleine rote Gefängniszelle und sperrt einen von euch ein.

Noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Habt ihr alle Aufgaben gemeistert, müsst ihr die Geschichte von Split Fiction noch abschließen bzw. das Spiel beenden. Habt ihr das gepackt, winkt nicht nur die Gold-Trophäe "Beste Freundinnen", sondern auch die verdiente Platin.

Wir hoffen, wir konnten euch den Weg zur Platin beziehungsweise zum Erhalt aller Achievements erleichtern. Habt ihr noch Fragen, stellt sie gerne im Kommentarbereich.