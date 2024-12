Jetzt offiziell: Das neue Spiel der It Takes Two-Macher heißt Split Fiction und erscheint schon bald

Nach It Takes Two kommt Split Fiction!

Bereits seit einiger Zeit ist klar: Hazelight arbeitet bereits am nächsten großen Titel nach It Takes Two und besonders in den letzten Wochen sickerten – gewollt und ungewollt – immer mehr Infos durch.

Jetzt wurde das Spiel offiziell enthüllt und wir wissen – das nächste Spiel heißt wie zuvor gemunkelt Split Fiction und ist erneut ein Koop-Titel. Tatsächlich müssen wir sogar gar nicht mehr so lange darauf warten, denn das Spiel erscheint bereits am 6. März 2025.

Trailer zeigt erstes Gameplay und den 'Split' zwischen Fantasy und Sci-Fi

In Split Fiction schlüpfen wir in die Rollen von Mio and Zoe und wie bereits in It Takes Two bietet uns das Spiel eine abgefahrene Koop-Erfahrung, mit Abwechlungsreichen Gameplay. Die Besonderheit: Diesmal wechseln wir zwischen einem Sci-Fi und einem Fantasy-Setting.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen:

3:12 Split Fiction ist das neue Koop-Abenteuer der "It Takes Two"-Macher

Autoplay

Der Trailer zeigt uns einige Gameplay-Beispiele aus Split Fiction. So begeben wir uns am Anfang eines Levels auf die Suche nach zwei Dracheneiern. Sobald wir diese gefunden haben, schlüpfen zwei Babyechsen, die uns fortan mit neuen Fähigkeiten ausstatten. Am Ende des Levels sind die Feuerspucker dann ausgewachsen und wir können auf ihrem Rücken durch die Welt düsen.

Aber auch die Perspektive wechselt wie schon in It Takes Two regelmäßig. Durchstreifen wir die Welt in einem Moment noch in Third-Person, schauen wir wenig später in der Seitenansicht auf das Geschehen. Auch die aus den vorangegangen Spielen bekannten Splitscreen-Varianten kehren zurück.

Das Spiel erscheint erneut mit der Friendpass-Funktion – wollen wir das Spiel mit einem oder einer Freund*in spielen, brauchen wir nur eine Kopie und können trotzdem zusammen zocken. Außerdem wird es erneut keine Mikrotransaktionen geben.

Was sagt ihr zum Trailer? Freut ihr euch auf das neue Spiel und habt ihr schon einen oder eine passende Koop-Partner*in im Kopf? Verratet es uns in den Kommentaren!