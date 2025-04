Diesen legendären Sport-Manga könnt ihr aktuell kostenlos lesen, allerdings nur für kurze Zeit

Captain Tsubasa ist eine erfolgreiche Manga-Reihe rund um den Fußball-Sport. (Bild: © Yōichi Takahashi, Shueisha / Toei Animation)

Was gehört zum RTL-2-Nachmittagsprogramm der 90er-Jahre? Natürlich die neusten Pokémon-Folgen, etliche Dragon-Ball-Ableger und der legendäre Fußball-Anime Captain Tsubasa. Wenn ihr damals gerne bei den spannenden Matches zugeschaut habt, könnte euch die Nachricht freuen, dass ihr den Manga aktuell kostenlos im Internet lesen könnt. Wir verraten euch, wo und wie das genai klappt.

Captain Tsubasa ist aktuell kostenlos auf Manga Plus

Auf der offiziellen Website Manga Plus des japanischen Verlags Shueisha findet aktuell eine Aktion statt, in der ihr alle 113 Kapitel des Mangas Captain Tsubasa kostenlos lesen könnt. Die Kapitel sind allerdings ausschließlich auf Englisch verfügbar und ihr habt nur diese Woche dafür Zeit. Die Aktion endet bereits am Samstag, den 12. April um 17:00 Uhr.

Der Manga stammt von der Feder des Autors Yōichi Takahashi und ist von 1981 bis 1988 im Magazin Weekly Shonen Jump erschienen. Während der Mangaka später weitere Werke gezeichnet hat, welche mehr von Tsubasas Karriere zeigen, sind auch etliche Anime-Adaptionen erschienen.

Hierzulande dürfte vor allem die erste Adaption mit dem deutschen Titel Die tollen Fußballstars bekannt sein. Der Anime wurde in Japan in den Jahren 1983 bis 1986 ausgestrahlt. Bei uns wurde er hingegen ab dem Jahr 1995 ins Anime-Programm von RTL 2 aufgenommen und seitdem mehrfach wiederholt.

Darum geht’s in Captain Tsubasa - Die tollen Fußballstars

Wenn ihr die RTL-2-Tage mit dem besonderen Nachmittagsprogramm oder auch einfach nur Captain Tsubasa verpasst habt, erwartet euch ein Manga rund um den Sport Fußball. Als der Protagonist Tsubasa Ozora im Kindesalter durch einen Fußball vor einem gefährlichen Unfall gerettet wird, erwacht in ihm die Leidenschaft für den Sport. Von da an ist es auch sein Ziel, eines Tages bei der Weltmeisterschaft mitzuspielen.

Der Manga beziehungsweise Anime setzt aber nicht am Ende beim Ziel an, sondern erzählt Tsubasas Weg zum Profi-Fußballer von der Grundschule an. Neben emotionalen und zwischenmenschlichen Momenten erwarten euch vor allem actiongeladene Matches, die sich an Elementen beliebter Shonen-Werke wie Dragon Ball orientieren.

Das wird wohl aber auch der Grund dafür sein, weshalb im Anime ein Ball der Spannung halber gerne mal eine Minute in der Luft schwebt.

Wenn ihr also Tsubasas Weg zum Profi-Fußballer während seiner Schulzeit erleben wollt oder einfach Lust auf eine Ladung Nostalgie habt, könnt ihr den Manga aktuell bis zum Samstag kostenlos bei Manga Plus lesen.

Habt ihr hingegen Lust auf den Anime bekommen, findet ihr Captain Tsubasa - Die tollen Fußballstars aktuell zum Kauf bei den Streamingdiensten Amazon Prime und Apple TV. Alternativ könnt ihr auf die alten DVD- und Blu-ray-Boxen zurückgreifen.

Habt ihr Captain Tsubasa - Die tollen Fußballstars damals geschaut und seid ihr nun neugierig auf den Manga geworden?