Spuk in Red Dead Redemption 2 - So findet ihr die Geisterfrau

Red Dead Redemption 2 bietet eine sehr lebendige, detaillierte Spielwiese. Die Open World des Western-Epos steckt aber nicht nur voller Leben und wilder Tiere.

Spoiler-Warnung: Wer das Easter Egg selbst entdecken möchte, sollte an dieser Stelle besser nicht weiterlesen.

Auch die Toten treiben noch ihr Unwesen in der Western-Welt von Red Dead Redemption 2. Zum Beispiel der Geist von Agnes Dowd.

Es spukt im Sumpf von Lemoyne

Als wären die Nightfolk noch nicht genug, könnt ihr nachts im Sumpf auch noch einem Geist begegnen.

Genauer gesagt: Einer Geisterfrau, und zwar der offensichtlich verstorbenen Agnes Dowd.

Bei ihr handelt es sich genau um die Geisterfrau, vor der Reverend Swanson warnt.

Sie ist teilweise nur zu hören, aber auch immer wieder zu sehen. Allerdings nur, wenn ihr ihr nicht zu nahe kommt.

So sieht die Geisterfrau aus dem Sumpf aus:

Wie und wo finde ich die Geisterfrau?

Im westlichen Teil von Bluewater Marsh. In diesem Teil der Lemoyne-Sümpfe taucht der Geist von Agnes Dowd insgesamt 16 mal auf.

Zwischen 21:00 und 03:00 Uhr nachts: Zu dieser Zeit könnt ihr die geisterhafte Stimme lamentieren hören und die schemenhafte Geistergestalt sehen.

Aber nur alle 48 Stunden und nur bei Nebel. Es geht um Liebe, Verlust, Familie und Schande. Insgesamt könnt ihr 16 unterschiedliche Monologe hören, danach taucht der Geist nie wieder auf.

In diesem Video könnt ihr die Gegend und sämtliche Geisterbegegnungen ansehen – wenn ihr euch traut:

Was steckt eurer Meinung nach wohl hinter der Geschichte von Agnes Dowd? Welches Easter Egg findet ihr bisher am gruseligsten beziehungsweise am besten?

