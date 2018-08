Es dauert gar nicht mehr so lang und dann kehrt Spyro, der lilafarbene Drache, mit seinen beliebten PS1-Abenteuern zurück. Die Spyro Reignited Trilogy beinhaltet die ersten drei, komplett überarbeiteten Spiele der Spyro-Reihe, auf der Disc der Sammlung wird sich aber nur ein Titel befinden. Die anderen beiden Spiele müssen zusätzlich heruntergeladen werden.

Spyro Reignited Trilogy

Offizielle Website listet Nintendo Switch-Version des Remakes

Dieses kleine Detail findet sich auf der offiziellen Website von Spyro Reignited Trilogy. Wer also zur Ladenversion greifen wollte, um sich lästige Downloads zu ersparen, muss am Ende dann die entsprechende Wartezeit in Kauf nehmen, um alle Spiele der Sammlung zu spielen. Auf der Disc enthalten ist nur Spyro the Dragon, also der erste Teil der PS1-Trilogie.

Spyro 2: Ripto's Rage! sowie Spyro: Year of the Dragon sind nur mit einer Internet-Verbindung erreichbar. Dies gilt sowohl für die PS4- als auch die Xbox One-Version der Remaster-Sammlung. Zum Vergleich: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy kam mit allen Spielen auf einer Disc, lediglich Level-DLCs mussten nachträglich heruntergeladen werden.

Der Download der beiden zusätzlichen Spyro-Spiele funktioniert automatisch und muss nicht extra durch einen Code angefordert werden. Starten können wir mit dem Download bereits am Release-Tag von Spyro Reignited Trilogy am 21. September 2018.

