Stalker 2 - Downloadgröße fällt auf der Xbox gigantisch aus: Preload jetzt gestartet

Der Preload von Stalkter 2 auf der Xbox ist gestartet und offenbart eine riesige Downloadgröße.

Stalker 2: Heart of Chornobyl aka S.T.A.L.K.E.R. 2 hat eine wirklich steinige Entwicklungsgeschichte hinter sich, doch am Wochenende kam dann endlich die Erfolgsmeldung: Der Shooter hat den Goldstatus erreicht und wird mit großer Sicherheit am 20. November 2024 für Xbox Series X/S sowie für den PC aufschlagen.



Und für Xbox-Spieler*innen ertönt bereits jetzt der Startschuss: Denn ab sofort könnt ihr Stalker 2 auf der Xbox Series X/S preloaden. Damit ist gleichzeitig auch die Downloadgröße des Open World-Titels bekannt, und die fällt riesig aus (via Xboxera).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Preload und Downloadgröße

Preload: Ab jetzt live für Xbox Series X/S

Ab jetzt live für Xbox Series X/S Downloadgröße: 146.58 GB auf Xbox Series X/S

Was ist mit der PC-Version? Der PC-Preload ist zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht gestartet. PC-Spieler*innen sollten sich auf eine ähnlich große Download-Datei einstellen, konkrete Angaben dazu gibt es allerdings noch nicht.

Stalker 2 wurde in der Unreal Engine 5 entwickelt, soll auf der Xbox Series X mit 60 FPS laufen und schickt euch in eine weitläufige Open World, was die riesige Download-Datei erklären dürfte.

Größentechnisch reiht sich der Shooter damit zwischen Spielen wie Call of Duty: Black Ops 6 und Baldur's Gate 3 ein. Stellt euch also darauf ein, dass ihr erst einmal für Platz auf euren SSDs sorgen müsst, bevor ihr Stalker 2 herunterladen könnt.

Das erwartet euch in Stalker 2: Heart of Chornobyl

0:49 Gold-Status erreicht: Stalker 2-Release steht nach jahrelanger schwerer Entwicklung

Darum geht's: Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle eines Kopfgeldjägers und machen uns auf in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernobyl. In der weitläufigen Open World machen uns Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer.

Stalker 2: Heart of Chornobyl vom ukrainischen Entwicklerstudio GSC Game World erscheint am 20. November 2024 für Xbox Series X/S und den PC und kommt direkt zum Release in den Game Pass. Zuvor wurde der Shooter aufgrund mehrerer technischer Probleme bereits mehrmals verschoben.

Stalker 2: Heart of Chornobyl vom ukrainischen Entwicklerstudio GSC Game World erscheint am 20. November 2024 für Xbox Series X/S und den PC und kommt direkt zum Release in den Game Pass. Zuvor wurde der Shooter aufgrund mehrerer technischer Probleme bereits mehrmals verschoben.