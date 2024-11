Stalker 2 - Gewichtslimit erhöhen: So könnt ihr deutlich mehr schleppen

Leider könnt ihr euch nicht einfach einen neuen Rucksack kaufen. In Stalker müsst ihr gut mit dem haushalten, was ihr habt.

Für euer Überleben in Stalker 2 braucht ihr so einiges: Nahrung, Munition, Waffen für unterschiedliche Situationen, Strahlenschutz und noch so einiges mehr. All das wirkt sich auf eure Traglast aus und ein einzelnes Kilo zu viel kann euch schnell zum Verhängnis werden, wenn ihr von einem Rudel Hunde durch die Gegend gejagt werdet.

So wirkt sich die Traglast in Stalker 2 aus

Je mehr ihr mit euch herumschleppt, desto mehr Nachteile müsst ihr in Kauf nehmen.

Erhöhter Ausdauerverbrauch beim Sprinten, Springen oder bei Nahkampfangriffen

Verringerte Ausdauerregeneration

Verringerte Bewegungsgeschwindigkeit

Wie stark ihr eingeschränkt seid, seht ihr an der Farbe euer Traglast. Im grünen Bereich ist alles normal, im gelben habt ihr geringe Einschränkungen und im roten bewegt ihr euch nur noch im Schneckentempo. Überschreitet ihr das Maximum von 80 Kilo, könnt ihr euch gar nicht mehr bewegen.

Als Grundregel sollte für euch daher gelten: Bleibt immer im grünen Bereich (55 kg).

18:11 Stalker 2 macht uns fertig, denn im Test war die Version noch total verbuggt

Autoplay

Die Traglast erhöhen

Um mehr Ausrüstung mit euch führen zu können, braucht ihr spezielle Ausrüstung oder Gegenstände. Dafür benötigt ihr aber ein wenig Glück oder müsst Marken investieren.

Rüstungen mit erhöhten Gewichtslimit

Entweder habt ihr Glück und die Rüstung gibt euch zusätzliche Traglast oder ihr könnt sie entsprechend beim Techniker verbessern.

Einige Rüstungen im Spiel haben einen speziellen Effekt, mit dem sie eure Traglast um acht Kilo anheben. Achtet bei gefundenen Rüstungen auf die Beschreibung.

Alternativ könnt ihr Rüstungen auch bei Technikern verbessern. Manche haben eine Verbesserung, mit der sich eure Traglast um zehn Prozent erhöhen lässt, was acht zusätzlichen Kilos entspricht.

Lasst Techniker eure Waffen leichter machen

Das Gewicht vieler Gegenstände lässt sich reduzieren. Bei Pistolen lohnt sich das Kaum, aber bei Gewehren und Rüstungen schlagt ihr ein paar Kilos raus.

Wo wir gerade bei Technikern sind. Sie können nicht nur neue Taschen an eure Rüstungen nähen, sondern auch Teile eurer Waffen gegen leichte Materialien ersetzen.

So könnt ihr fast bei allen Gewehren locker einige Kilos einsparen, wenn ihr das passende Upgrade wählt. Diese stehen aber oft im Konflikt mit anderen Verbesserungen, die eure Waffen widerstandsfähiger machen. Hier müsst ihr abwägen, was sich für euch mehr lohnt.

Gravitations-Artefakte

Ein frühes Gravitationsartefakt begleitet uns das gesamte Spiel über. Leider sind sie zufällig verteilt.

Während die meisten Artefakte eher Ballast sind, können bestimmte Arten euch das Leben in der Zone stark vereinfachen.

Es gibt einige Artefakte, die eure Traglast erhöhen, euch dafür aber auch erhöhter Strahlung aussetzen. Diese könnt ihr aus Gebieten bekommen, in denen Gravitations-Anomalien zu finden sind. Zückt euren Scanner und folgt dem Sound. Lasst euch dabei aber nicht von den Anomalien zerquetschen.

Wenn ihr ein solches Artefakt findet, dann verbessert unbedingt euren Schutz gegen Radioaktivität. Ein paar mehr Kilo sind es nicht wert, dass ihr alle zwei Minuten Vodka schlürfen müsst.

Herkules Pillen

Herkules Pillen sind wertvoller als Gold. Ohne sie wären wir in einigen Abschnitten des Spiels verzweifelt.

Diesen Verbrauchsgegenstand findet ihr oft in Laboren oder in der Nähe von besonders schweren Questgegenständen. Sie erhöhen eure Traglast um ganze 20 Kilo, aber leider nur für 300 Sekunden. Das reicht jedoch kaum, um eine weit entfernte Basis zu erreichen. Trotzdem solltet ihr für den Notfall immer ein paar einstecken haben.