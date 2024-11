Stalker 2 - Das sind die besten Waffen für den Spielstart

Eine gute Waffe ist in der Zone wertvoller als Gold.

In Stalker 2 werdet ihr ohne ein verlässliches Schießeisen nicht weit kommen. Hier habt ihr die Qual der Wahl, denn jede Waffe brilliert in anderen Situationen. Damit ihr aber nicht schon durch das erste Gebiet komplett überladen dahin schleicht, geben wir euch ein paar Tipps für ein gutes Loadout.

Der wichtigste Faktor: Munition

Gerade am Anfang werdet ihr ein paar Einschränkungen hinnehmen müssen, was eure Bewaffnung angeht. Denn was nützt euch eine Waffe, die ihr nicht mit Kugeln versorgen könnt?

Munition ist in Stalker 2 immer knapp und ihr könnt es euch nicht leisten, eine Waffe von drei Kilo durch die Gegend zu schleppen, die ihr vielleicht nur alle paar Spielstunden mal abfeuert. Zwar könnt ihr exotische Munitionsarten beim Händler kaufen, aber das geht schnell ins Geld. Ihr müsst also genau abwägen.

18:11 Stalker 2 macht uns fertig, denn im Test war die Version noch total verbuggt

Autoplay

Ein Maschinengewehr ist Pflicht

Maschinengewehre sind die häufigsten Waffen in Stalker 2. Dementsprechend findet ihr auch für sie die meiste Munition. Anfangs sind das vor allem AK’s und die Viper-5.

Insgesamt findet ihr mehr Munition für die AK-Gewehre. Allerdings haben diese nur zwei Feuer-Modi: Automatik und Einzelschuss. Die Viper-5 hingegen hat Burst, mit dem ihr drei Kugeln abfeuert. Damit lassen sich Feinde sehr viel kontrollierter ausschalten.

Wir raten euch zu beidem. Nehmt eine beliebige Viper-5 und wertet sie vielleicht etwas auf. Nutzt sie größtenteils im Burst-Mode und schaltet bei Mutanten wie Bloodsuckern auf Automatik.

Eine bessere AK wie diese hier findet ihr nicht während der ersten Spielstunden. Insbesondere, da ihr sie als Scharfschützengewehr nutzen könnt.

Außerdem solltet ihr euch Valik Dämlacks AKM-74S besorgen. Ihr bekommt die Waffe bei einer Nebenquest für Warlock. Dieser möchte, dass ihr Schulden eintreibt. Geht zum Punkt auf der Karte, sprecht mit den Banditen, stimmt ihrem Plan zu und redet dann mit Valik. Er schickt euch auf einen Wasserturm, wo ihr die AK einsammeln könnt.

Die Besonderheit ist das Zielfernrohr. Damit könnt ihr die AK im Einzelschuss-Modus als Scharfschützengewehr nutzen. Richtige Scharfschützengewehre sind schwer und ihre Munition ist rar, daher ist Valiks AK ein Segen.

Eine Shotgun für Innenräume

Schrotflinten Munition bekommt ihr überall, genau wie die passenden Waffen. Zudem werdet ihr regelmäßig in Anlagen mit engen Gängen unterwegs sein, wo ihr mit einer Shotgun so richtig aufräumen könnt, solange ihr die langen Nachladezeiten in Kauf nehmt.

Eine Shotgun tötet auch bei einem guten Beinschuss. Gerade für Innenräume sehr praktisch.

Schrotflinten sind auch perfekt gegen kleine schnelle Monster, so wie Hunde oder Ratten. Bei denen ist es, insbesondere mit dem Controller, fast unmöglich einen Kopftreffer zu landen. Mit einer Shotgun braucht ihr aber meistens nur einen Schuss.

Nehmt hier einfach immer die beste Schrotflinte mit, die ihr bekommen könnt.

Pistolen nur mit Schalldämpfer

Pistolen in Stalker 2 sind nur richtig gut, wenn ihr damit Kopfschüsse verteilt. An Panzerungen und Mutanten werdet ihr euch die Zähne ausbeißen.

Mit Schalldämpfer ist eure erste Pistole sehr effektiv.

Im offenen Kampf ist das aber gar nicht so einfach, da die meisten Kleinwaffen keine guten Visiere haben. Ihr braucht Ruhe und der Gegner muss möglichst stillstehen.

Daher solltet ihr Skifs Pistole einen Schalldämpfer verpassen, damit ihr die Waffe zum Schleichen nutzen könnt. Andere Pistolen könnt ihr bis zur Mitte des Spiels fast schon ignorieren. Sie sind kaum besser als eure Startpistole, haben aber massiv höhere Reparaturkosten. Außerdem findet ihr nie so viel Munition, wie für die Standart-Pistole.

Was sind eure liebsten Waffen zum Start?