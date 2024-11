Stalker 2 - Die 5 besten Mods, die ihr unbedingt herunterladen solltet

Wir zeigen euch die besten Mods für Stalker 2.

Obwohl Stalker 2 noch gar nicht so lange erhältlich ist, gibt es bereits die ersten Mods. Wie bei jedem Spiel sind die ersten Modifikationen noch recht rudimentär und versuchen Probleme zu beheben oder den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Wir haben für euch daher die besten herausgesucht.

Grok's Modular Mutants Health

Einer der größten Kritikpunkte an Stalker 2 sind die unverhältnismäßig hohen Lebenspunkte von Mutanten. Gerade Bloodsucker, die euch schon sehr früh im Spiel begegnen, brauchen gerne einmal vier bis fünf Magazine, bevor sie das Zeitliche segnen. Das ist besonders hart, da ihr Kreaturen nicht looten könnt und daher einfach Munition verschwendet.

Hier kommt Grok's Modular Mutants Health ins Spiel. Mit den Dateien der Mod könnt ihr die Lebenspunkte aller Mutanten einzeln anpassen. Alternativ könnt ihr auch einfach die empfohlenen Einstellungen von Grok übernehmen.

18:11 Stalker 2 macht uns fertig, denn im Test war die Version noch total verbuggt

Reduced Repair Cost

Reparaturen in Stalker 2 sind lächerlich teuer. Das ist auch der Hauptgrund, warum ihr nie kaputte Waffen aufsammeln solltet, da die Reparaturkosten den Verkaufswert bei weitem überschreiten.

Daher wollen wir euch die Mod Reduced Repair Cost ans Herz legen, mit der ihr selbst die Kosten bestimmt. Auch mit 50 % reduzierten Kosten ist Stalker immer noch schwer genug.

Alternativ könnt ihr auch No weapon (and optionally outfits) durability loss nutzen. Hier wird stattdessen der Verschleiß eurer Ausrüstung verringert. Ihr solltet nur nicht beides zusammen nutzen.

Maklane's Better gunfights - NO Aimbot NPCs

Spätestens bei den ersten drei menschlichen Gegnern des Spiels werdet ihr merken, dass die NPCs des Spiels etwas zu viel Zielwasser getrunken haben. Selbst auf hunderte Meter Entfernung treffen sie euch zielsicher in der Dunkelheit mit einer billigen Schrotflinte.

Hier kommt Maklane's Better gunfights - NO Aimbot NPCs ins Spiel, was Gegnern eine höhere Fehlerquote für Schüsse gibt. Das macht Stalker 2 zwar einfacher, aber auch um einiges realistischer.

Schnappt euch am besten auch Grok's Less Grenades Thrown. Dann werdet ihr nicht mehr mit dutzenden Granaten beworfen, wenn ihr euch einem Banditen Camp nähert. Denn hier wirkt es aktuell auch etwas lächerlich, dass Gegner in einer Welt voller Monster gerade an euch ihren kompletten Sprengstoff verschwenden.

Longer Sprinting

Der Titel der Mod sagt eigentlich alles. Longer Sprinting lässt euch länger sprinten. Gerade im späteren Spielverlauf müsst ihr riesige Strecken überwinden, ohne die Chance auf Schnellreise. Das kann gut und gerne ein bis zwei Stunden reines Laufen beinhalten.

Spätestens ab dem Sumpf werdet ihr auf diese Mod nicht mehr verzichten wollen.

Axxii's Stealth Mod

Ihr werdet in Stalker 2 unglaublich schnell entdeckt, so dass Schleichen kaum möglich ist. Das liegt daran, dass Hindernisse und Lichtverhältnisse vom Spiel nicht beachtet werden.

Axxii's Stealth Mod ändert das. So seid ihr in hohem Gras schlechter zu sehen oder könnt euch im Nebel verstecken. Die Mod ändert stark, wie ihr manche Teile des Spiels angehen könnt.

Was ist eure liebste Mod in Stalker 2?