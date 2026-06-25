Star Fox: Alle Planeten in der Kampagne und wie ihr sie erreicht

Im Remake des N64-Klassikers gibt es einige Routen durch das Lylat-System. Manche Planeten erreicht ihr nur, wenn ihr bestimmte Abzweigungen nehmt.

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Tobias Veltin
25.06.2026 | 05:00 Uhr

Fox McCloud und sein Team können unterschiedliche Routen durch das Lylat-System nehmen. Fox McCloud und sein Team können unterschiedliche Routen durch das Lylat-System nehmen.

Auf dem Weg durch das Lylat-System zu Endboss Andross besucht das Star Fox-Team rund um Fox McCloud einige Planeten und All-Abschnitte. Jede Kampagne besteht aus insgesamt sieben Stationen und bis auf den Start und das Ende variieren die Orte – je nachdem, welche Abzweigungen ihr innerhalb der Level nehmt bzw. welche Bedingungen ihr erfüllt.

Falls ihr euch fragt, wie ihr zu bestimmten Planeten kommt bzw. was ihr dafür tun müsst, finden ihr unten eine Übersicht aller Planeten im Lylat-System und wie ihr sie erreicht.

Video starten 10:58 Das Star Fox Remake ist eine echte Liebeserklärung!

Alle Planeten und All-Abschnitte in Star Fox

Corneria

  • Dieser Planet ist immer der Startpunkt einer Kampagne. Ihr könnt ihn nicht verfehlen, sondern spielt ihn immer als erste Station.

Meteo

  • Über Corneria: Das riesige Gesteinsbrockenfeld erreicht ihr, wenn ihr die Corneria-Stage auf dem Standardweg durchspielt.

Sektor Y

  • Über Corneria: Ungefähr in der Mitte der Corneria-Mission bittet euch Falco um Hilfe. Rettet ihn vor seinen Verfolgern und fliegt anschließend durch alle sieben Steinbögen, um zum alternativen Boss zu gelangen und den Weg nach Sektor Y zu nehmen.

Fichina

  • Über Meteo: Spielt die Meteo-Stage auf dem Standardweg durch, um zum Eisplaneten Fichina zu gelangen.

Katina

  • Über Sektor Y: Die stark an Independence Day erinnernde Mission auf Katina schaltet ihr frei, indem ihr in Sektor Y 99 Punkte oder weniger sammelt.
  • Über Meteo: Fliegt in der zweiten Hälfte der Meteo-Mission durch alle sieben blau leuchtenden Anomalien, um eine Abkürzung zu Sektor X zu nehmen.

Aquas

  • Über Sektor Y: Zur einzigen U-Boot-Mission des Spiels kommt ihr, wenn in in Sektor Y mindestens 100 Punkte sammelt.

Zoness

  • Über Aquas: Spielt die Aquas-Stage auf dem Standardweg durch, um zum vergifteten Planeten Zoness zu kommen.

Sektor X

  • Über Fichina: Ihr könnt Sektor X erreichen, wenn ihr auf Fichina das "böse" Ende seht und die Bombe in der Basis detoniert.

Solar

  • Über Fichina: Zur Sonne des Lylat-Systems kommt ihr, wenn ihr auf Fichina erfolgreich das Star Wolf-Team besiegt und die Bombe in der Basis entschärft.
  • Über Katina: Zerstört den Kern des riesigen Raumschiffs, um nach Solar zu kommen.
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Macbeth

  • Über Solar: Schließt die Solar-Mission ab, um automatisch nach Macbeth zu kommen.
  • Über Sektor X: Rettet Slippy beim Kampf gegen den Boss der Sektor X-Stage.
  • Über Zoness: Werdet ihr auf Zoness von den Suchscheinwerfern entdeckt, landet ihr ebenfalls auf Macbeth.

Titania

  • Über Sektor X: Wenn ihr beim Kampf gegen den Boss Slippy nicht rettet, wird er in seinem Arwing davongeschleudert und landet auf Titania, wo ihr ihn in der zweiten Panzer-Mission des Spiels retten müsst.

Sektor Z

  • Über Zoness: Zerstört alle Suchscheinwerfer in der Zoness-Mission, um in Sektor Z zu landen.
  • Über Sektor X: Schießt, öffnet und fliegt durch insgesamt vier Warp-Tore in Sektor X, um euch in Sektor Z zu warpen.

Bolse

  • Über Titania: Schließt die Titania-Mission ab, um automatisch nach Bolse zu kommen.
  • Über Macbeth: Wenn ihr es auf Macbeth nicht schafft, alle Schalter zu treffen und die Weiche für den Zug umzustellen, landet ihr ebenfalls auf Bolse.
  • Über Sektor Z: Wenn die großen Raketen in der Sektor Z-Mission die Great Fox treffen und ihr dadurch das "schlechte" Ende dieser Mission seht.

Area 6

  • Über Sektor Z: Beschützt die Great Fox erfolgreich vor den Raketen, um in Area 6 weiterzuziehen
  • Über Macbeth: Wenn ihr in der zweiten Hälfte der Mission alle Schalter trefft und die Weiche für den Zug umlegt, kommt ihr ebenfalls in Area 6.

Venom

  • Über Bolse: Schließt die Bolse-Mission ab, um nach Venom zu kommen und Andross gegenüberzutreten.

Venom 2

  • Über Area 6: Schließt die Area 6-Mission ab, um die zweite Version von Venom freizuschalten. Diese hat auch das "True Ending" von Star Fox.
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