Star Fox: True Ending freischalten - so seht ihr das alternative Ende des Spiels

Wer mit Star Fox 64 bzw. Lylat Wars vertraut ist, wird wissen, dass das Abenteuer von Fox McCloud und seiner Crew zwei unterschiedliche Enden hat.
Eines davon ist allerdings das "wahre" und deutlich ausgeschmücktere Ende – auch im Remake Star Fox für die Switch 2.
Wir verraten euch, was ihr tun müsst, um das True Ending von Star Fox freizuschalten.
Das "normale" Ende von Star Fox
Welches Ende von Star Fox ihr seht, ist davon abhängig, über welche Route ihr nach Venom und dem Endboss Dr. Andross kommt. Wenn ihr die Route über die Verteidigungsstation Bolse als sechste Station der Kampagne wählt, werdet ihr immer das "normale" Ende des Spiels sehen.
Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler zum Ende des Spiels
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Ihr gelangt auf dieser Route zur Standard-Version von Venom, in der ihr zunächst durch eine Canyon-Landschaft fliegt und Gegner bekämpft, bevor ihr zunächst den Boss Golomech platt machen müsst und anschließend der riesigen Fratze von Andross gegenübersteht.
Das "wahre" Ende von Star Fox
Das müsst ihr tun: Um das True Ending von Star Fox zu sehen, müsst ihr im Finale nicht Venom, sondern "Venom 2" besuchen. Um das zu tun, müsst ihr die Route über Area 6 – und nicht Bolse – nehmen und diese Mission erfolgreich abschließen. Wie ihr zur Area 6 kommt, verraten wir euch in unserem separaten Guide.
Venom 2 und das darauffolgende Ende des Spiels unterscheiden sich deutlich vom "normalen" Finale.
Warnung: der folgende Absatz enthält Details zum True Ending des Spiels
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Auf Venom 2 müsst ihr im ersten Teil in offener Formation zunächst das Star Wolf-Team ausschalten. Anschließend tretet ihr der wahren Form von Andross gegenüber. In der ersten Phase ähnelt der Endboss zwar dem von Venom 1, allerdings folgt nach der Zerstörung der Fratze noch eine zweite Phase, in dem ihr das Hirn und die Augen des Bösewichts zerstören müsst.
Sobald das geschafft ist, taucht Fox' Vater auf – oder zumindest eine Vision davon – und zeigt euch den Weg aus der explodierenden Basis. Danach folgt eine deutlich umfangreichere Endsequenz und der Abspann des Spiels.
Star Fox ist seit dem 25. Juni 2026 für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Neben einer deutlich überarbeiteten Optik bietet das Remake im Vergleich zum Original weitere Neuerungen wie eine Maussteuerung und einen Herausforderungsmodus, in dem ihr in jeder der in der Kampagne verfügbaren Stages 12 Challenges meistern müsst.
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