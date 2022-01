Als ob die Liste an potentiellen Videospiel-Blockbustern nicht schon groß genug wäre, scheint die Riege tatsächlich um zwei weitere Star Wars-Titel erweitert zu werden. Der bekannte Branchen-Insider Jeff Grubb hat bereits erklärt, dass Star Wars Jedi: Fallen Order 2 noch in diesem Jahr erscheinen könnte.

Nun verhärten sich die Gerüchte rund um einen Release in 2022. Und wie es aussieht, bleibt Star Wars Jedi: Fallen Order 2 nicht der einzige Star-Wars Titel in diesem Jahr.

2022 steht im Zeichen von Star Wars

Was wissen wir? Jeff Grubb berichtete, dass Star Wars Jedi: Fallen Order 2 noch vor der E3 2022 angekündigt werden könnte, womöglich im Zeitraum von Mai bis Juni. Angeblich soll der Launch des Titels kurz darauf erfolgen, allerdings sei ein Release in 2023 wahrscheinlicher.

Jetzt schaltet sich der ebenfalls gut vernetzte Insider Tom Henderson ein. Er behauptet, dass die Informationen von Jeff Grubb stimmen – allerdings wäre er nicht überrascht, wenn der Release auf 2023 verschoben wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann wird das Spiel enthüllt? Zu den Branchenkennern gesellt sich auch Bespin Bulletin hinzu, der laut eigener Aussage für seine Star Wars-Leaks bekannt ist. Das Ziel des Publishers sei es, den Titel offiziell zur Star Wars Celebration 2022 zu enthüllen, also am 26. Mai 2022. Der Release sei für Ende 2022 geplant, aber nicht in Stein gemeißelt.

Er ergänzt jedoch, dass es genauso gut sein könnte, dass der Titel bereits am Star Wars-Tag, also am 4. Mai 2022, enthüllt wird und der volle Trailer erst am 26. Mai 2022 nachgeliefert wird. So oder so müssen wir abwarten, ob die Gerüchte sich bestätigen.

Auch ein LEGO Star Wars-Spiel soll 2022 kommen

Bulletin will außerdem einige Informationen zum ersehnten LEGO Star Wars: The Skywalker Saga erfahren haben. Der Release des Spiels soll für April bzw. Mai 2022 angesetzt sein, steht aber noch nicht zu 100 Prozent fest. Durch die aktuell grassierende COVID-19-Pandemie kann es immer noch sein, dass der Launch des Spiels um einige Zeit nach hinten verschoben wird.

Noch mehr Star Wars: Des Weiteren soll sich laut Bulletin und Henderson ein weiterer Star Wars-Titel bei EA in Entwicklung befinden. Dieser soll ein Einzelspieler-Erlebnis bleiben und den Fokus auf eine gute Story setzen.

Um den Überblick bei all den (potentiellen) Star Wars-Titel zu behalten, haben wir eine Auflistung für euch:

15 0 Mehr zum Thema Alle Star Wars Spiele, die 2022 oder später erscheinen, im Überblick

Da sich die Quellen immer weiter verdichten, gehen wir davon aus, dass Star Wars Jedi: Fallen Order 2 in diesem Jahr enthüllt wird. Ob ein Release 2022 noch klappt, ist jedoch fraglich. Wir fragen aber nach, was an den Aussagen der Insider dran ist und aktualisieren dementsprechend diesen Artikel.

Auf welchen der beiden Titel freut ihr euch ganz besonders und warum?