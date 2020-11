Pünktlich zum Star-Wars-Tag konnten sich in diesem Jahr Spieler*innen von Star Wars Jedi: Fallen Order über kostenlose neue Inhalte freuen. Zu diesen zählten ein New-Game-Plus-Modus, ein Arena-Modus, neue Skins sowie diverse Bugfixes. Wie EA nun mitteilte, können angehende Jedis das Spiel bald sogar ohne weitere Zusatzkosten erleben - wenn sie EA Play oder den Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben.

Erlebe Star Wars Jedi: Fallen Order gratis

Wie erhalte ich Star Wars Jedi: Fallen Order gratis? Ab dem 10. November können alle Spieler*innen Star Wars Jedi: Fallen Order gratis erleben, wenn sie in EA Play oder den Xbox Game Pass Ultimate investieren. So könnt ihr auf dem PC, der Xbox One oder der Xbox Series X/S in die weite Galaxie abtauchen.

Xbox Game Pass Ultimate: So funktioniert die EA Play-Integration

Hinweis: EA Play wird ab dem 10. November in den Game Pass integriert. Doch um damit auf die Titel von EA zugreifen zu können, ist ein Ultimate-Abo Pflicht. Ein "normales" Abonnement reicht nicht aus. Das Ultimate-Abo kostet regulär 12,99 Euro im Monat.

Alle Unterschiede könnt ihr in unserem Überblicksartikel nachlesen:

EA Play, ehemals EA Access, kostet in der Standard-Version 3,99 Euro im Monat, 24,99 Euro im Jahr. Seid ihr im Besitz eines Xbox Game Pass Ultimate, fallen diese Kosten dann für euch weg.

Was bietet EA Play sonst? Entscheidet ihr euch für ein EA-Play-Abonnement, stehen euch in bestimmten Spielen exklusive Inhalte wie spezielle Herausforderungen und Belohnungen parat. Neben diversen Titeln in der Spielebibliothek können Abonnent*innen in Early Trials brandneue Spiele vor allen anderen spielen. Zudem erhaltet ihr als Mitglied von EA Play 10 Prozenz Rabatt auf alle digitalen Käufe bei EA.

Am 10. November 2020 erscheint übrigens auch die Xbox Series X/S.

